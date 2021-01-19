Киевляне в ледяных водоемах празднуют Крещение. Нырнул в прорубь и Кличко

Во вторник, 19 января, киевляне и гости города пришли к водоемам, чтобы нырнуть в ледяные купели.

Так православные и греко-католики празднуют Крещение или Богоявление.

Фото: скриншот с видео

На столичной Оболони, например, киевляне заходили в ледяную воду даже с маленькими детьми. Но, судя по реакции, детям это не понравилось, пишут "Буквы".

На берегу дежурили медики и спасатели. В полдень температура в столице достигла отметки -14°C.

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Нырнул в прорубь утром и мэр города Виталий Кличко.

"Традиции соблюдены - нырнул в прорубь. На этот раз - в заливе возле парка Дружбы народов. Но помните: в сильный мороз, без подготовки организма, лучше не погружаться. С праздником Крещения вас", - написал глава столицы.

С 14 января во всех районах столицы начали работать более 30 пунктов обогрева.