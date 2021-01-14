Спрятаться от морозов в Киеве можно в теплопунктах

Пункты обогрева будут функционировать в соответствии с погодными условиями. Фото: pixabay.com

С сегодняшнего дня, 14 января, во всех районах столицы начинают работать более 30 пунктов обогрева.

Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"На Киев надвигается резкое похолодание. Городские службы готовятся и к уборке улиц, если будут снегопады, и к обогреву жилого фонда, а также обустраивают пункты обогрева. Учитывая, что по прогнозам температура может снизиться до 15-17 градусов", - сказал глава столицы.

В пунктах обогрева можно получить первую медицинскую помощь и выпить горячего чая. В отдельных - взять себе теплую одежду и обувь.

Расположение теплопунктов можно посмотреть по ссылке.

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В четверг, 14 января, погода в Украине будет снежной, а в горах возможен сход лавин. В столице сегодня прогнозируют днем до -4°С, а в ночь на пятницу до -11°С.