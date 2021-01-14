Сильные морозы на подходе: когда ждать -20

14 января погода в Украине будет снежной. С завтрашнего дня ожидаются сильные морозы. Фото: pixabay.com

В четверг, 14 января, погода в Украине будет снежной, а в горах возможен сход лавин.

Также усилятся морозы. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Синоптики обещают облачность. В западных, Житомирской, Сумской и Харьковской, а также в северных и большинстве центральных областей пройдет небольшой снег. На остальной территории без осадков. На дорогах Левобережья местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Днем в Украине обещают от нуля до 5 градусов мороза. На юге столбики термометров покажут от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

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В Киеве 14 января облачно. Днем синоптики обещают небольшой снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура составит 2-4 градуса мороза.

Сильные морозы ожидаются в Украине уже с 15 января. Температура воздуха в ночные часы в течение 15-19 января будет составлять -13-20 градусов, местами возможно до -20-22 градусов.

До конца зимы в Украине следует ожидать всего - и снегопадов, и дождей. А сильные морозы и оттепели будут периодически менять друг друга. Январь ожидается контрастный по температуре. Первая половина месяца теплая, со снего-дождями, вторая - морозная с частыми снегопадами.