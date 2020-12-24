Город под "одеялом": впечатляющие фото заснеженного Киева

В среду, 23 декабря, в Киеве выпал первый снег, который полностью покрыл город белым "одеялом". Снегопад сразу сковал столичные дороги пробками и ДТП - 342 автопроисшествия произошли в Киеве за минувшие сутки.

Мощная метель не сдержала киевлян от прогулки. Пользователи соцсети делятся кадрами атмосферного города, пишет "Вечерний Киев".

Фото: Ирина Данишевская

По прогнозам метеорологов, осадки в столице продлятся 3 дня. Правда, в виде мокрого снега. Температура будет плюсовой, поэтому КГГА предупредила о гололедице.

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Первый снег в Киеве в этом году выпал 17 ноября. Преимущественно во всех районах города он был мокрый. Жители столицы также делились в сети атмосферными фото заснеженного города.