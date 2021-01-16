Купание на Крещение грехов не смывает - ПЦУ

19 января ПЦУ отмечает Крещение. Фото: dzerkalo.media

Ныряние в прорубь на Крещение, 19 января, не смывает грехов.

"Для этого существуют исповедь и другие таинства. Также ныряние в прорубь не является содержанием праздника и не является заменителем участия в богослужении и молитве", - напомнил заместитель главы управления внешних церковных связей Православной церкви Украины (ПЦУ) Евстратий Зоря в Фейсбук.

Он добавил, что какого-то церковного предписания о необходимости купаться в ледяной воде в этот день нет.

"Среди традиций прошлого таковой в Украине не было, хотя подобная традиция существует у эллинистических Церквях. Однако они преимущественно совершают служение в более южных странах. В нашей стране такие обычаи появились совсем недавно, в конце 1990-х - начале 2000-х годов", - пояснил священник.

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19 января по новому стилю Православная Церковь отмечает один из самых важных праздников - Крещение Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. В Священном Писании сказано, что во время Крещения Иисуса Христа с неба в виде голубя сошел Святой Дух и раздался Голос Бога-Отца. Поэтому этот праздник еще называется Богоявлением.