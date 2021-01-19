Как купаться на Крещение без ущерба для здоровья: 7 основных правил

Автор: facebook.com Евгений Симонец предостерег от купания на Крещение из-за скопления людей и заражения коронавируса

На Крещение принято купаться в ледяной воде. Это могут делать только подготовленные люди. Если есть какие-то хронические заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистые заболевания, лор-органы, почек, то запрещено погружаться в холодной воде. Это может привести к обострению заболеваний.

перед тем как делать этот обряд, в первую очередь необходимо обратиться к своему семейному врачу, чтобы узнать, можно погружаться без вреда для здоровья.

Об этом рассказывает столичный торакальный хирург Евгений Симонец.

"Мы, врачи, после купания на Крещение видим рост пациентов с обострениями. Увеличивается количество типовых пневмоний, который возникают в результате переохлаждения. Моржевание необходимо заниматься заранее, а не при -15. Чтобы постепенно приучить организм к низким температурам. Ведь холодные температуры приводят к ангиоспазма. Это может дать ряд осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. Иногда даже привести к холодового шока. Происходит остановка дыхания, за ней остановка работы сердца", - заключает врач.

Необходимо учитывать то, что Крещение - это в первую очередь скопления людей, которое во время COVID-19 может спровоцировать болезнь. Даже если у человека есть незначительные проявления простуды - это является основной причиной, чтобы отказаться от христианского обряда.

Автор: facebook.com Правила подготовки к купанию на Крещение

Морж с 10-летним стажем, Антон Воронюк называет следующие основные правила купания на Крещение:

1. 5 минут разогрева в одежде до купания и после. Идеально - пробежка, но можно и отжимания, приседания

2. Нужны резиновые тапочки или коврик. В крайнем случае - сразу становитесь на обувь. Отрывать от пяток примерзшие льдины - дело не очень приятная.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вялость, дрожь, обморок - чем еще опасно переохлаждение

3. Минимум одежды. Теплая куртка с капюшоном, футболка, лыжные штаны - идеальный набор.

4. Купаться лучше без плавок или без купальника. Примерзает. Можно купаться в льняной рубашке.

5. Ищите "неофициальные проруби" или заранее узнайте о дно. Важно сколько времени займет от входа в воду до погружения. Купели пробивают обычно на пляжах, где мелко. Пройдя с 10 шагов по колено, можно начать сомневаться в этой затее.

6. Алкоголь до и после не помогает, а мешает. Тем более, что завтра рабочий день

7. Будьте осторожны с краями проруби и кусками льда - можно порезаться.

Швейцарские ученые из Университета Базеля пришли к выводу, что многие лекарства от кашля абсолютно бесполезны. Бенджамин Спейх и его коллеги изучили эффективность семи самых популярных средств от кашля. В результате исследования выяснилось, их эффективность сравнима с эффективностью плацебо, а точнее, нулевая.