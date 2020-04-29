Каховку закрыли на въезд и выезд

В Каховке Херсонской области с 29 апреля объявили карантин.

"Региональной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение о закрытии г. Каховки на карантин. В городе выявлено 22 лабораторно подтвержденных случая Covid-19", - сообщила пресс-служба Нацполиции Херсонской области.

Автор: Национальная полиция Херсонской области Карта блокпостов в городе Каховка

С 29 апреля на территории Каховки будут проводить временные ограничения: начиная с 08:00 часов 29 апреля и до 06:00 часов 4 мая город закроется на въезд-выезд. Въезжать разрешается только зарегистрированным в Каховке гражданам и автотранспорта специальных рейсов, которые обеспечивают перевозку работников объектов критической инфраструктуры.

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В городе установят карантинные мобильные блокпосты на 3 км трассы Т-2214 (район АЗС "КТК") и по ул. Мелитопольская, 1а, ограничено движение. Дороги будут перекрыты бетонными блоками.

27 апреля в Херсонской области зафиксировано 88 лабораторно подтвержденных случаев на Covid-19, из которых 31 человек полностью выздоровела и один умер.