Кабмин собирается проводить перепись населения периодически

Правительство вправе определять дату и срок переписи. Фото: pixabay

Правительство одобрило изменения в законы "О государственной статистике" и "О Всеукраинском переписи населения".

Соответствующий документ отправили в Верховную Раду, сообщили в Кабмине.

Таким образом предлагают проводить Всеукраинский перепись населения с периодичностью раз в 10 лет. Правительство вправе определять дату и срок переписи.

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Респонденты будут заполнять переписную документацию в специальной программе в интернете и использовать национальные электронные системы данных.

Государственная служба статистики имеет право получать от государственных органов из национальных электронных информационных ресурсов данные, необходимые для проведения переписи населения.

В Украине по состоянию на 1 ноября 2020 года численность населения составила 41 млн 670,8 тыс. человек, сократившись с начала года на 231,6 тыс. человек - 0,55%.