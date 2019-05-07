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вторник, 07 мая 2019 20:30

Кабмин подтвердил законность действий таможенников, которых НАБУ подозревало в участии в схеме на 450 млн грн

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Кабмин подтвердил законность действий таможенников, которых НАБУ подозревало в участии в схеме на 450 млн грн
Кабмин подтвердил законность действий таможенников, которых НАБУ подозревало в участии в схеме на 450 млн грн. Фото: Аgropolit

Кабинет Министров Украины 24 апреля принял постановление № 344 "О внесении изменений в Положение о таможенных декларациях", которым дал сотрудникам таможни механизм расчета и право принимать меры обеспечения на этом этапе оформления временной таможенной декларации.

При этом, как сообщил на своей странице в Facebook заместитель начальника Киевской городской таможни Сергей Тупальский, этим постановлением Кабмин окончательно подтвердил законность действий таможенников, которых Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревало в участии в схеме по минимизации таможенных платежей на сумму 450 млн грн.

"То есть (появился – Ред.) способ, установленный законодательством, а не по требованию правоохранительных органов. Только сейчас появилось законное требование о "поднятии" числовых значений стоимости на время оформления таможенной накладной. Таким образом вопросы обеспечения путем уплаты гарантийных максимальных платежей установлен только этими изменениями", - написал он.

Тупальский напомнил: осенью 2017 года НАБУ заявило, что на счетах Киевской таможни арестовано 450 миллионов гривен в рамках расследования уголовного производства по факту минимизации уплаты таможенных платежей рядом компаний-импортеров. При этом расследование проводилось, почему-то, в отношении сотрудников таможни.

"Для правоохранителей есть простой индикатор: если кто-то оформляет груз по условным 3 долларам за килограмм, а рядом такой же контейнер оформляется по 1 доллару, то это таможня наносит вреда государству. Точка.

Именно поэтому "незаконную схему", которую построили участники ВЭД, если вы не знали, расследовали по ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса. То есть виновными заранее были назначены таможенники", - написал Тупальский.

Он добавил, что помимо НАБУ делом занимались СБУ, полиция, прокуратура и ГБР. Но часть из них расследования уже закрыли, а в части правоохранительных органов – дело на грани закрытия из-за отсутствия каких-либо доказательств незаконных действий сотрудников.

"Мы все время объясняли, что действовали в полном соответствии с законодательством и вообще произошло какое-то недоразумение. Но это никому не было интересно. На сегодня по этому делу было проведено около 150 обысков! Правоохранители успели допросить около 200 работников таможни – треть личного состава! Многих – неоднократно.

Высоко мотивированные, но плохо подготовленные следователи ничего не хотели слышать о Таможенном кодексе и о том, что у нас нет ни обязанностей, ни права, ни методики корректировать таможенную стоимость на данном этапе таможенного оформления", - отметил Тупальский.

Зам начальника столичной таможни подчеркнул, что в доказательство законности действий и решений сотрудников предоставлял без преувеличения ящик документов. Но не видел у следователей интереса к ним. Зато в результате обысков и допросов сотрудники таможни постоянно испытывали стресс и вынуждены были работать сверхурочно.

"Но почему-то сейчас никто не проводит пресс-конференций, не заявляет на всю страну: "Ох, мы были не правы, не нашли достаточно времени, чтобы выслушать ваши аргументы, и профессиональных кадров, которые бы разобрались в сути". И искренне поздравляю коллектив Киевского городского таможни. Вы выстояли, выдержали это давление и не сломались. Это постановление – признание, что все мы с самого начала были правы!", - написал Тупальский.

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