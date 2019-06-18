К украинскому политзаключенному угрожали подселить чеченцев

Политзаключенному Клыху угрожали чеченцами. Фото: УНИАН

Украинский политзаключенному Станиславу Клыху в российской колонии угрожали переселить в камеру с "недружественными осужденными", если он объявит голодовку.

"Есть информация о состоянии здоровья Клыха от его адвоката и консула, который его постоянно посещает. Голодание не произошло, поскольку, по словам Станислава, его предупредила администрация тюрьмы, в которой находится - если он это сделает, к нему применят такие меры как переселение в камеру с недружественными осужденными", - заявила в эфире телеканала ZIK российская правозащитница, член Уральской правозащитной группы Татьяна Щур.

Она рассказала, что за стеной у Клыха долгое время содержались чеченцы, а его как раз обвиняют в том, что участвовал в чеченской войне.

"В целом администрация тюрьмы нейтрально относится к незаконно осужденному, но есть такие попытки, как голодание. Поэтому Станислав ест, но ограниченно. Большая проблема касается его психологического состояния. Потому что пять лет находится в одиночной камере после пыток, а также периодически его переселяют в психиатрическую больницу. Поэтому все очень плохо", - отметила она.

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Станислав Клих до заключения занимался журналистикой. Попал в руки Федеральной службы безопасности России 11 августа 2014-го. Поехал к любимой в город Орел в России. Мужчину судили за то, что он якобы участовал в первой Чеченской войне в 1990-х. Чтобы выбить признание, к нему применилы пытки. Они привели к изменениям в психике Станислава. 26 мая 2016-го Клиха приговорили к 20 годам лишениеїя свободы в тюрьме в России.