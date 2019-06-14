К России вплотную приближается американское оружие

Варшава потратит около $ 2 млрд на инфраструктуру для постоянной американской базы, пишет "CNN". Ее планируют назвать "Форт Трамп". Фото: day.kyiv.ua

- Польша испытывает постоянную опасность из-за близости к России. Поэтому просит Америку направить тысячу военных на постоянную дислокацию. Страхуется на случай, если Кремль решит продолжить свою агрессию еще и на их территории. Польша считает, что гарантий НАТО недостаточно, чтобы чувствовать себя в безопасности. Поэтому пытается всеми силами защитить себя на случай российской атаки. Наличие американских военных баз и солдат на ее территории означает, что США будут вынуждены реагировать на агрессию против этой страны. Не просто говорить об обеспокоенности, а реально предоставлять оружие и другие ресурсы для защиты. Это - тот путь, которым должна идти Украина, - рассказывает эксперт по международным отношениям Александр Хара в интервью Gazeta.ua.

Польша является важным партнером для США?

- Америка и Польша долговременное и тесное сотрудничество. Если хотим партнерство такого же уровня, должны показывать, что полезные американцам. Они не будут брать на себя дополнительные конфликте риски, связанные с Украиной, если четко не будут понимать цель. Поляки долго демонстрировали свою полную лояльность к США. Несмотря на небольшой территориальный размер страны, Польша присутствовала в Афганистане, поддерживает США на внешнеполитической арене. Покупают американское оружие, привлекают бизнес США на свою территорию. Польша в последнее время является настоящим форпостом Америки в Европе, учитывая ухудшение отношений с Францией и Германией.

Украина может достичь партнерства такого же уровня?

- Украина должна действовать так же, если хотим получать гарантии безопасности от США. Должны создавать благоприятные условия для развития иностранных американских компаний. Тем самым сможем вытеснить российский бизнес с нашей экономики. Очень хорошо, что раньше нам дали "Джавелины". Но не надо ждать подачки. Надо разрабатывать стратегию покупки американского оружия. Нам нужно много - авиация, системы ПВО. Также можем привлекать американский военно-промышленный комплекс. Создавать совместные предприятия, которые будут создавать новейшее оружие на территории Украины.

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Как увеличение американского военного контингента в Польше повлияет на военную и политическую ситуацию в Европе в целом?

- Дополнительное присутствие американских военных в Польше усиливает восточный фланг НАТО. В условиях агрессивной, имперской политики, которую проводит Россия, этот момент приобретает более актуальное значение. Для Украины теперь главное - не остаться в стороне от этого процесса.

Как это сделать?

- Можем установить системы оповещения, средства противовоздушной обороны и электронной борьбы на своей территории. Таким образом снизим возможность россиян защититься от американских военных в Польше. А это, в свою очередь, повысит наш вес как государства-партнера. Американцы будут заинтересованы и нам предоставлять военную помощь, как полякам.

Как будет реагировать Россия?

- Варшава также договорилась о покупке новейших истребителей F-35 у США. Это означает, что Россия точно будет как-то реагировать на процессы усиления восточно-европейского региона. Ведь фактически к ним вплотную приближается современное американское оружие. Возможно, будут громкие заявления о российских военных разработках, масштабные учения, чтобы продемонстрировать всему миру свою военную мощь.

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Вы говорили, что отношения Америки и западных стран Европы ухудшились. Почему?

- Формально это связывают с американским президентом Дональдом Трампом и его манерой общения, стилем агрессивной дипломатии. Но, кроме этого, Соединенные Штаты хотят, чтобы европейские страны НАТО больше платили за свою безопасность. По стандартам страны, должны тратить 2 процента ВВП на оборону. После 1991-го государства Европы расслабились, начали сокращать финансирование своей боеспособности. Мол, Советский Союз распался, и нет против кого воевать. Немцы или французы не видят в России угрозу. Полагают, что обезопасят себя от имперских амбиций РФ, торгуя с ней. Страны Балтии, Польша, Румыния находятся ближе к России и чувствуют реальную угрозу. Не верят, что она остановится после Грузии и Украины. Американцы хотят, чтобы страны старой Европы так же серьезно относились к российской агрессии и своей безопасности. Именно они в большинстве своем финансируют НАТО и фактически бесплатно защищают Европу от России, которая еще и торгует с ней. Многие современные европейских партии социалистического или радикального характера даже открыто поддерживают политику Кремля. Сегодня мы видим кульминацию тех процессов, которые происходят на Западе после распада СССР.

Эта ситуация как-то грозит Украине?

- Украина наконец смогла определиться с тем, куда она хочет идти. Мы выбрали государственный вектор движения в ЕС и НАТО. Но противоречия внутри этих организаций создают определенные препятствия для интеграции. Мы слишком поздно осознали, кто наши друзья и враги. Теперь можем не успеть на поезд под названием "Европейский Союз".

Польша заказала от 32 до 35 новеньких истребителей F-35 последней модели в США. 12 июня президент Америки Дональд Трамп и его польский коллега Анджей Дуда подписывают новый оборонный договор в Белом доме. По нему еще 1 тыс. американских военных разместят в Польше. Сейчас на ротационной основе там их около 4 тыс.