В Польше будет больше американских военных

Дуда анонсировал увеличение военного присутствия США. Фото: РБК

США усилят военное присутствие в Польше.

Президент Польши Анджей Дуда на этой неделе обнародует соглашение с Вашингтоном, сообщил в интервью Reuters.

"Сегодня мы говорим об усилении присутствия США и о переходе ко второму этапу", - сказал Дуда.

Президент надеется на укрепление командных структур, материально-технического обеспечения и специальных сил.

"Это увеличение как количества, так и качества", - заявил он.

Также обсуждалась посадочная полоса для дронов, добавил Дуда.

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Во время предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом объявят о политическом соглашении. Технические переговоры продолжатся.

"Для нас очевидно, что если наша безопасность укрепляется, то мы точно участвуем в расходах. Процент обсуждается, но это камень преткновения", - сказал Дуда.

Польский президент пригласил Трампа принять участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине вторжения нацистской Германии и начала Второй мировой войны.

Войска США уже находятся в Польше в рамках соглашения от 2016 с военным альянсом НАТО в связи с аннексией украинского Крыма Россией.

Президент Владимир Зеленский посетит Польшу. На мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, его пригласил польский президент Дуда.