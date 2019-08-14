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среда, 14 августа 2019 17:11

К Ольге Сумской приставал режиссер

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К Ольге Сумской приставал режиссер
Ольга Сумская призналась, что к ней домогался режиссер. Фото: obozrevatel

Актриса Ольга Сумская в эфире передачи "Утро с Украиной" призналась, что к ней приставал режиссер с непристойными предложениями.

После отказа, человек не взял Сумскую на роль и начал ей мстить, - пишет obozrevatel.

"Был один режиссер, который просто намекал и предлагал" пойти с ним на кофе куда-то ", приглашал домой. Я отказала, и после этого он просто меня убрал из картины", - говорит Сумская.

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После неприятного разговора она перестала с ним контактировать.

"Ужасно! Помню, он начал врать, рассказывать своим коллегам режиссерам и директору студии, актрису Сумскую не надо приглашать, ведь она такая-сякая. Дезинформировал всех по моих актерских способностей, а это самое больное, что может быть для актера", - добавляет актриса.

Исполнительница роли Серсеей Ланнистер в сериале "Игра престолов" Хиди рассказала о домогательствах со стороны кинопродюсера Харви Вайнштейна.

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