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пятница, 12 октября 2018 14:12

Из-за медреформы больницы будут массово закрываться - Дубиль

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Автор: ba.org.ua
  Народный депутат Валерий Дубиль
Народный депутат Валерий Дубиль

Реформу первичного звена медицинской помощи Министерство здравоохранения проводит за счет других звеньев, изымая средства с их финансирования, увеличивая дефициты, перекладывая оплату специализированной медицины на плечи местных общин.

Об этом в своем блоге на КиевВласть написал народный депутат, член комитета ВР по вопросам бюджета, член фракции "Батькивщина" Валерий Дубиль.

По подсчетам Дубиля, в бюджете 2019 доля расходов на здравоохранение в общих расходах бюджета еще больше снизилась и едва доходит до 3,1% ВВП. Тогда как общие расходы бюджета выросли на 10,4%, расходы на здравоохранение - менее, чем на 9%.

"Власть просто концентрирует деньги на первичном уровне, перераспределяя их с хронически недофинансированной специализированной помощи. Нагрузка просто перекладывается на плечи общин, что может привести к конечному развалу этого звена медицины", - подчеркнул депутат.

По его словам, если в прошлом году дефицит медсубвенции (с которой финансируется оказание реальной ежедневной медпомощи - больниц и узкоспециализированных врачей) составлял немногим более 27 млрд грн (или 37% общей потребности), то в бюджете 2019 он вырос почти на 45% и уже доходит до 39 млрд грн. "А само покрытие этого дефицита и является главной нагрузкой на местные бюджеты по содержанию медучреждений и причиной постоянных задержек заработных плат", - отметил Дубиль.

Еще одна межуровневая проблема, по его мнению, - отток кадров из "вторички" на "первичку".

"Из-за фрагментарности и непродуманности реформы врачи (а особенно - младший медперсонал, которому не нужно проходить переквалификацию) убегают на первичное звено, где их также не хватает. Где мы будем брать узких специалистов и что реформировать, когда и если правящая "реформа" доберется туда?" - спрашивает народный депутат.

По его убеждению, реформа власти дискриминирует не только врачей "вторички".

"В некоторых местах заработные платы медиков, которые ее получают через НСЗУ, даже уменьшились. Например, раньше медики получали надбавки благодаря широким и эффективным программам местных стимулов и дополнительной поддержки медиков. А из-за принятых "реформаторских" изменений в Бюджетный кодекс теперь дофинансировать зарплаты таким образом местные бюджеты не могут. Как результат - в Киеве и других крупных городах отменили муниципальные надбавки в размере 32% и 40% за интенсивность труда", - добавил Дубиль.

Он также сообщил, что не у всех медиков зарплаты при подписании медучреждением договора с НСЗУ выросли до 15-18 тыс грн.

"Это еще один хороший пример фокусирования внимания на выборочных "успехах", ибо в большинстве "реформированных" медучреждений они выросли значительно меньше - всего до 7,5 тыс грн. Еще у большого процента зарплаты вообще остались на уровне "до реформы" - 3-4 тыс грн. - потому что нет достаточного количества пациентов, с которыми учреждения заключили декларации. А за других они получают только 240 грн", - отметил нардеп.

Валерий Дубиль уже подал правки, которые могут изменить ситуацию.

"Однако, чтобы действовать ситуативно, нужно не только разработать комплексную стратегию качественного реформирования медицины, но и привлечь новые источники финансирования. Я подал и законопроект о страховой медицине, который это сможет сделать: за работающих граждан страховые взносы будет платить работодатель, за остальных - государство. В ближайшее время буду добиваться принятия. Власти уже долго издеваются над украинцами, и я лично, и вся наша фракция сделает все возможное, чтобы это прекратить", - подытожил он.

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