Известный украинский историк умер от коронавируса

Во Львове умер 53-летний профессор Украинского католического университета, автор более 250 научных работ, историк Игорь Скочиляс.

Ученый находился в госпитале, куда попал после заражения коронавируса. Долгое время находился в реанимации в тяжелом состоянии. Коронавирусная болезнь вызвала у него тромбофлебит легких. Об этом сообщает Украинский католический университет.

Игорь Скочиляс был заведующим кафедрой истории УКУ, специалистом украинском-польской тематике, инициатором исследования сложных тем по украинской-польского противостояния в годы Второй мировой войны, в частности Волынской трагедии. Он изучал современную религиозную культуру и восточное христианство в Украине, униатскую идею и институциональные истории Киевской митрополии. Профессор был одним из инициаторов восстановления украинских кладбищ в Польше.

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Скочиляс изучал модерна религиозную культуру и восточное христианство в Украине, униатскую идею и институциональные истории Киевской митрополии. Профессор ежегодно организовывал для молодежи со всей Украины летнюю школу, посвященную памяти митрополита Андрея Шептицкого.

В Украине зафиксировали уже 964 тысяч случаев COVID-19. За сутки количество случаев показывает тенденцию к снижению. 8325 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 декабря. В частности, заболели 443 ребенка и 306 медработников.