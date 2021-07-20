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вторник, 20 июля 2021 13:02

"Извещателям" о нарушении правил дорожного движения будут платить деньги

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&quot;Извещателям&quot; о нарушении правил дорожного движения будут платить деньги
"Извещатели" будут получать вознаграждение - 10% от общей суммы штрафа. Фото: ekonomika.ko.net.ua

Украинцам официально разрешат зарабатывать на нарушителях правил дорожного движения.

Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде депутаты фракции "Слуга народа".

Каждый гражданин сможет анонимно сообщить о нарушении правил остановки или парковки автомобилей в органы внутренних дел. Для этого нужно воспользоваться специальной программой "Портал Дия". Сфотографировать авто в двух разных ракурсах или снять его на видео, чтобы было четко видно марку, номер и сам факт нарушения. Программа сама обработает данные, когда оно было совершено, где и кем.

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После этого владельца автомобиля-нарушителя или его водителя привлекут к административной ответственности. Дело рассматривается без участия лица, выносится сразу постановление о наложении административного взыскания. А гражданин, который сообщил об инциденте, получает статус "извещателя" и после уплаты штрафа еще и вознаграждение - 10% от общей суммы.

На заявителей, которые будут направлять искусственно созданные или "отфотошопленные" видео или фото, ждет уголовная ответственность.

Законопроект не касается нарушений, совершенных водителями во время движения.

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Это нововведение приведет к резкому уменьшению количества ДТП на дорогах Украины, убеждают разработчики законопроекта.

"В некоторых странах мира такая система уже внедряется. В частности в Узбекистане граждане обращаются с видеозаписями нарушений через официальный сайт Министерства внутренних дел. Аналогичные изменения в законодательство разрабатываются в Израиле и Южной Корее", - говорится в пояснительной записке.

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С 1 июля в Киеве подорожали тарифы на парковку. В случае неуплаты водителей налагать штрафы в 20-кратном размере от стоимости часа парковки в зависимости от зоны 700 грн, 500 грн и 100 грн соответственно.

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20
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