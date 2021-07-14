"Здесь не место самозванцам": Киев начал борьбу с "частными" парковками

В центре Киева на 26 официальных парковках установили специальные знаки с данным о тарифах и способах безналичной оплаты за предоставленные услуги. Так столица будет бороться нелегальными парковщиками.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

Фото: КГГА

По словам Усова, такие указатели появятся по всей столице.

"Видите знак - здесь не место самозванцам. На табличках - номер парковочной зоны, график работы площадки, стоимость парковки, размер штрафа и способы безналичного расчета с быстрым QR-переходом к оплате. А также адрес parking.kyiv.digital, где собраны приложения и сайты для оплаты парковки", - отметил Усов.

Он добавил, что на табличках есть напоминание о незаконности передачи наличных неуполномоченным лицам. Вся информация продублирована на английском языке.

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С 1 июля в Киеве безумно подорожали тарифы на парковку. Сколько водителям придется платить за час пользования парковкой - читайте по ссылке. До 16 июля включительно инспекторы не будут штрафовать водителей за задержку оплаты парковки, а будут проводить открытую разъяснительную кампанию о новых тарифах и способах оплаты. Согласно постановлению Кабмина №294 на паркоплощадках должны быть паркоматы или информационные знаки о способах и порядке безналичной оплаты. Киев выбрал второе.