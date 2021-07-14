"Здесь не место самозванцам": Киев начал борьбу с "частными" парковками

В центре Киева на 26 официальных парковках установили специальные знаки с данным о тарифах и способах безналичной оплаты за предоставленные услуги. Так столица будет бороться нелегальными парковщиками.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.
По словам Усова, такие указатели появятся по всей столице.
"Видите знак - здесь не место самозванцам. На табличках - номер парковочной зоны, график работы площадки, стоимость парковки, размер штрафа и способы безналичного расчета с быстрым QR-переходом к оплате. А также адрес parking.kyiv.digital, где собраны приложения и сайты для оплаты парковки", - отметил Усов.
Он добавил, что на табличках есть напоминание о незаконности передачи наличных неуполномоченным лицам. Вся информация продублирована на английском языке.
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С 1 июля в Киеве безумно подорожали тарифы на парковку. Сколько водителям придется платить за час пользования парковкой - читайте по ссылке.
До 16 июля включительно инспекторы не будут штрафовать водителей за задержку оплаты парковки, а будут проводить открытую разъяснительную кампанию о новых тарифах и способах оплаты.
Согласно постановлению Кабмина №294 на паркоплощадках должны быть паркоматы или информационные знаки о способах и порядке безналичной оплаты. Киев выбрал второе.
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