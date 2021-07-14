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среда, 14 июля 2021 17:19

"Здесь не место самозванцам": Киев начал борьбу с "частными" парковками
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В центре Киева на 26 официальных парковках установили специальные знаки с данным о тарифах и способах безналичной оплаты за предоставленные услуги. Так столица будет бороться нелегальными парковщиками.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

Фото: КГГА

По словам Усова, такие указатели появятся по всей столице.

"Видите знак - здесь не место самозванцам. На табличках - номер парковочной зоны, график работы площадки, стоимость парковки, размер штрафа и способы безналичного расчета с быстрым QR-переходом к оплате. А также адрес parking.kyiv.digital, где собраны приложения и сайты для оплаты парковки", - отметил Усов.

Он добавил, что на табличках есть напоминание о незаконности передачи наличных неуполномоченным лицам. Вся информация продублирована на английском языке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Парковочное мошенничество: водителям на онлайн-карте показали нелегальные стоянки

С 1 июля в Киеве безумно подорожали тарифы на парковку. Сколько водителям придется платить за час пользования парковкой - читайте по ссылке.

До 16 июля включительно инспекторы не будут штрафовать водителей за задержку оплаты парковки, а будут проводить открытую разъяснительную кампанию о новых тарифах и способах оплаты.

Согласно постановлению Кабмина №294 на паркоплощадках должны быть паркоматы или информационные знаки о способах и порядке безналичной оплаты. Киев выбрал второе.

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