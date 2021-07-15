Горе-водительница повисла на эвакуаторе в центре Киева: курьезное видео

В центре Киева водительница Ford устроила "шоу". Фото: скриншот с видео

В центре Киева водительница легковушки Ford побежала за эвакуатором и повисла на нем.

Соответствующее видео распространил "Киев Оперативный" в Facebook.

Отмечается, что женщина нарушила правила парковки, поэтому ее авто эвакуировали.

"Дама припарковала свое авто с нарушением ПДД. Приехал эвакуатор и забрал ее машину. Женщина догнала эвакуатор, залезла ему на бампер и не отпускала. Почему сразу не парковаться нормально?" - говорится в посте.

Пользователи отреагировали на увиденное:

"Боевая подруга у кого-то";

"Если его (авто. - Gazeta.ua) уже загрузили, то все, поезд поехал";

"Так если автовладелец пришел, значит он может просто перепарковать (авто. - Gazeta.ua) и уплатить штраф за парковку";

"По идее, если успела, то должны машину вернуть. Заплатить штраф, но без услуг штрафплощадки. И естественно, что эвакуаторщики морозятся и не хотят отпускать машину, потому что это утраченный заработок".

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Такой инцидент произошел в Киеве не впервые. Женщина вылезла на автомобиль Hundai, чтобы его не забрал эвакуатор. Машину припарковали с нарушениями, что и стало причиной эвакуации. Женщина объяснила, что водитель автомобиля - человек с инвалидностью. Однако наклейки на авто, подтверждающей это, не было.