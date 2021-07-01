Безумное подорожание: назвали "золотую" цену на парковку в Киеве

Действующие ранее тарифы пересмотрели впервые за 12 лет. Фото: КГГА

С сегодняшнего дня, 1 июля, начали действовать новые тарифы на парковку в центре Киева для частных автомобилей.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"Оплата за парковку осуществляется безналичным путем через приложения "Киев Цифровой", "Приват 24", Easy Рау, интернет-сайты ipay.ua или easypay.ua. Наличными парковку можно оплатить только в терминале Easy Pay", - говорится в сообщении.

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Стоимость часа парковки по новым тарифам в центре следующая:

- в спальных районах - 5 грн, как и была;

- в центральной части города - 35 грн, была 10 грн;

- на прилегающих к центру территориях - 25 грн, была 7 грн.

- в выходные дни и рабочие дни с 22:00 до 8:00 парковки остается бесплатными.

Тарифы пересмотрели впервые за 12 лет. Они не менялись с 2009 года. Так решили, чтобы разгрузить центральную часть Киева и сделать ее удобной для всех участников дорожного движения.