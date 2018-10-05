Из Венгрии выслали украинского дипломата

Выслали украинского дипломата Дмитрия Керечанина. Фото: "Слово и Дело"

Министерство иностранных дел Венгрии высылает из посольства в Будапеште украинского дипломата Дмитрия Керечанина.

Это произошло в связи со скандалом, который разгорелся вокруг выдачи венгерских паспортов на Закарпатье, сообщает "Украинская правда".

"Несчастный жребий вытянул Дмитрий Керечанин, дипломат из Ужгорода, который работал в консульском отделе нашего посольства в должности первого секретаря", - говорится в сообщении.

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Личных претензий к украинскому дипломату у МИД Венгрии не было.

"Претензий к нему венгерские власти не имели, просто надо было наказать кого-то", - пишет издание.

После Венгрии в Украине Эрно Кешкеню вручена нота о том, что консул Венгрии в Берегово Закарпатской области объявлен персоной нон-грата. Он должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов. 19 сентября в СМИ опубликовали видео, на котором зафиксирован момент выдачи гражданам Украины в консульстве Венгрии в Берегово венгерских паспортов. При получении паспорта граждане Украины вслух присягают на верность Венгрии. Кроме того, консул объясняет, где необходимо пользоваться украинским паспортом, а где - венгерским.