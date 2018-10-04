Консула Венгрии в Берегово объявили персоной нон-грата

Консул Венгрии в Берегово должен покинуть Украину в течение 72 часов. Фото: из открытых источников

Послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню вручена нота о том, что консул Венгрии в Берегово Закарпатской области объявлен персоной нон-грата. И он должен покинуть территорию Украины в течение 72 ч, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Рассчитываем, что венгерская сторона в дальнейшем будет воздерживаться от любых недружественных шагов в отношении Украины, а ее должностные лица – от нарушений украинского законодательства", - сказано в сообщении министерства.

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19 сентября в СМИ опубликовали видео, на котором зафиксирован момент выдачи гражданам Украины в консульстве Венгрии в Берегово венгерских паспортов. При получении паспорта граждане Украины вслух присягают на верность Венгрии. Кроме того, консул объясняет, где необходимо пользоваться украинским паспортом, а где - венгерским. После этого скандала МИД Украины объявило Венгрии требование отозвать своего консула. Там отказались.