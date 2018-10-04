Венгрия высылает украинского консула в ответ на действия Киева

Глава МИД Венгрии сказал, что в украинского консула есть 72 часа, чтобы покинуть страну. Фото: Укринформ

Венгрия решила выслать украинского консула в ответ на аналогичный шаг Киева.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции, сообщает HVG.hu.

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По его словам, он вызвал посла Украины в Будапеште и сообщил, что у консула есть 72 часа, чтобы покинуть Венгрию в качестве пропорционального ответа.

"Украина продолжает обострять конфликт", - заявил он.

Сегодня МИД Украины сообщило послу Венгрии в Украине Эрно Кешкене, что консул Венгрии в городе Берегово объявлен персоной нон грата.