Из танкера Delfi снова вытекло топливо

Танкер готовят к подъему. Фото: "Думская"

Еще один масштабный разлив топлива произошел из затонувшего танкера Delfi.

Появилось пятно площадью 7,5 тыс. кв. м, сообщил заместитель начальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Виталий Караулов, передает "Думская".

Боновые заграждения не смогли сдержать разлив. Они были неправильно установлены. Заграждения опускаются под воду и пропускают верхний слой воды с пленкой.

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Сейчас танкер готовят к новой попытке подъема. К судну подогнали плавучий кран.

15 июля из-за сильного ветра произошла очередная утечка нефтепродуктов из танкера Delfi возле городского пляжа Одессы. 25 июня Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций закрыла местный пляж "Дельфин". Танкер Delfi сел на мель 22 ноября прошлого года вблизи Одессы. Его владелец не позволял экипажу оставить судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма. Тогда сообщалось, что на борту нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области. Но судно не имело соответствующих регистрационных документов. Однако днем ​​22 ноября анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза, а 23 ноября Госэкоинспекция Крымско-Черноморского округа отчиталась, что содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии превышает предельно допустимую концентрацию в 157 раз.