Из танкера Delfi снова вытекло топливо

Еще один масштабный разлив топлива произошел из затонувшего танкера Delfi.
Появилось пятно площадью 7,5 тыс. кв. м, сообщил заместитель начальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Виталий Караулов, передает "Думская".
Боновые заграждения не смогли сдержать разлив. Они были неправильно установлены. Заграждения опускаются под воду и пропускают верхний слой воды с пленкой.
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Сейчас танкер готовят к новой попытке подъема. К судну подогнали плавучий кран.
15 июля из-за сильного ветра произошла очередная утечка нефтепродуктов из танкера Delfi возле городского пляжа Одессы.
25 июня Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций закрыла местный пляж "Дельфин".
Танкер Delfi сел на мель 22 ноября прошлого года вблизи Одессы. Его владелец не позволял экипажу оставить судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма. Тогда сообщалось, что на борту нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области. Но судно не имело соответствующих регистрационных документов.
Однако днем 22 ноября анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза, а 23 ноября Госэкоинспекция Крымско-Черноморского округа отчиталась, что содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии превышает предельно допустимую концентрацию в 157 раз.
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