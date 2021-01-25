Историк: в 2015 году большинство украинцев признали УПА борцами за независимость. Это была точка невозврата

Сергей Громенко: движение Украины к национальной истории и Европе стало необратимым. Фото предоставлено Сергеем Громенко

Украинская политическая нация начала образовываться в конце 1980-х. Тогда была в виде национального коммунизма. Сейчас видим определенную эволюцию.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал историк Сергей Громенко.

"Точка невозврата - 2015-й. Тогда впервые большинство граждан назвали бойцов Украинской повстанческой армии борцами за независимость. Пусть даже количество тех, кто так считает, не было в разы больше сторонников версии, что УПА - коллаборационисты, которые стреляли в спины советских солдат", - считает эксперт.

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По его словам, движение Украины к национальной истории и Европе стало необратимым.

"В обществе сформирован консенсус относительно Голодомора. Скоро завершится вызревание по российско-украинской войне. Когда-нибудь дойдем до светлого будущего, в котором большинство украинцев будет за Украину. Но это не произойдет скоро", - добавляет Сергей Громенко.

Интервью с Сергеем Громенко читайте в выпуске от 21 января.