"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах

Все требования протестующих власти должны выполнить до 14 октября. В этот день также планируют провести очередной митинг. Фото: Главком

В 33 городах 6 октября прошли народные вече "Нет - капитуляции". Люди протестовали против реализации "формулы Штайнмаера", которая предусматривает выборы в оккупированных районах Донецкой и Луганской области и особый статус для этих территорий. По данным полиции только в столице в воскресенье на Майдан вышли более 10 тысяч человек.

"Формула Штайнмаера" имеет способность к саморазвитию. Наша новая власть не осознает, какие риски для государства это создает. Полагают, что отстаивать национальные интересы это просто.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит политолог Виктор Небоженко.

Какие будут действия власти после акции протеста?

- На волнения, что сейчас происходит в государстве, в первую очередь должен реагировать не президент или премьер-министр, а Совет национальной безопасности и обороны. Этот орган отвечает за стабильность и спокойствие в стране. Должен как минимум выразить свою обеспокоенность и точку зрения на народные претензии.

Но проблема в том, что сейчас у власти находятся люди, которые больше рассчитывают на свой электорат, чем на общение с улицей. Они боятся митингующих и это сильно заметно. Оценки председателя Офиса президента Богдана о проплаченных акциях оскорбляют часть активистов. Это - свидетельство того, что власть растеряна. Нет диалога с протестующими. А их требования достаточно четкие. Люди боятся, что готовится капитуляция. Не верят в профессионализм и патриотизм нынешних руководителей государства. Власти должны объяснить свою позицию. Лично встретиться с людьми. Однако этого не происходит и протестные настроения растут. Среди сегодняшних представителей власти очень мало людей, которые готовы говорить прямо и четко с обществом. Они просто не способны ответить на требования активистов. Никто, кроме Богдана, даже не прокомментировал как-то массовые акции протеста по всей стране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Формулу Штайнмайера" надо выполнять, потому что под ней подписался Кучма - "слуга народа"

Может ли власть отказаться от "формулы" Штайнмайера"?

- Да, ведь ее испуг видно невооруженным глазом. Представители власти не знают, как дальше будут развиваться события. Не могут контролировать ситуацию. Фактически остановить волну народного недовольства может только пятый президент Порошенко, которых захочет воспользоваться протестами. Тогда люди поймут, что их хотят использовать. Общество этого очень боится. Не хотят привести на волне своего протеста очередного политика к власти. Украинцы имеют политический опыт, чтобы понять, когда ими пытаются манипулировать.

Второй большой риск - в воскресенье на Майдане было очень много людей, которые прошли войну и умело владеют оружием. Ничего подобного не было в 2004 или 2014 годах. Это очень опасная и напряженная ситуация. Она требует максимальной мобилизации от власти и большого уровня осторожности.

Каковы будут последствия для Украины после отказа от "формулы Штайнмайера"?

- Подписание этой формулы резко сузило пространство для нашего дипломатического маневра. Теперь предстоит ряд дальнейших решений. Подписав "формулу" Киев сказал "А". Теперь Россия и Запад будет требовать от нас сказать "Б", "В". Это ухудшает наше дипломатическое положение. Кучма после подписания этого документа уйдет в тень. Он выполнил свою функцию. Время покажет, кто следующий возьмет на себя ответственность за шаги, которые повредят Украине.

Если не откажемся от "формулы", какие могут быть последствия в целом?

- Нас опутают обязательствами, которые позволят Франции, Германии и России давить на Украину уже с помощью международных организаций. Например, частично Минские договоренности легитимированны заседанием Совета безопасности ООН. Следующим шагом Кремля может быть попытка вынести "формулу Штайнмайера" на рассмотрение этого органа. Если он ее имплементирует, дипломатические позиции Киева ухудшатся еще больше, а внешнее давление на наше руководство будет еще сильнее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суть "формулы Штайнмайера" – легальный механизм снятия санкций с России

Какие политические последствия могут быть для Зеленского и его команды?

- К сожалению, в новой властной команде нет дипломатов. Они будут тянуть время и принимать обстоятельства так, как те будут складываться. Вряд ли смогут существенно повлиять на ситуацию. Все, кто сегодня делает дипломатию в Украине и ответственный за проблемы, что сейчас появились, просто не понимают до конца рисков для государства. Для них отстаивания национальных интересов выглядит легкой задачей. Не понимают, что "формула Штайнмайера" имеет способность к саморазвитию. Так же было с разговором Трампа и Зеленского. Сейчас уже никто не может остановить те процессы, которые он начал. Так же будет и с "формулой". Ее последствий не осознает ни Кучма, ни Зеленский, ни даже Путин. Последний просто шокирован этим щедрым подарком от Украины.

Как будут развиваться события в дальнейшем?

- Все упирается в состав будущей делегации в Минске. Кем будет заменен Леонид Кучма на переговорах с Россией. Сейчас не видим достойной кандидатуры. В сериале "Слуга народа" нет ничего о внешней политике. Команда Зеленского думала, что это - не важный аспект. Однако сейчас не могут выпутаться из международных скандалов. Также очень важно, кто поедет на Нормандский формат в составе украинской делегации. Тогда мы сможем сказать, будет ли она отстаивать наши интересы, или согнется под давлением Европы и РФ.

На Майдане объявили о создании "Движения сопротивления капитуляции" и выдвинули требования к власти.