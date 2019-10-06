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Создали движение сопротивления капитуляции - на Майдане активисты выдвинули требования власти

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Создали движение сопротивления капитуляции - на Майдане активисты выдвинули требования власти
Протестующие сказали требования к украинской власти. Фото: Julia Mijailuk

На Майдане Независимости в Киеве активисты объявили о создании движения сопротивления и выдвинули требования украинской власти. Они выступают против реализации формулы Штайнмайера.

Участники призвали парламентские фракции "Батькивщина", "Голос" и "Европейскую солидарность" создать в Верховной Раде еще одну оппозиционную платформу - "Нет капитуляции" и наладить работу с движением сопротивления, сообщает "24 канал".

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Список требований протестующих в украинской власти:

- запретить внедрение особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской или любых других регионов Украины;

- запретить использование амнистии для боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР";

- запретить отвода украинских войск от линии разграничения;

- запретить формирование любых негосударственных военизированных формирований, в частности "народных милиций" на территории оккупированного Донбасуж

- запретить проведение выборов в любые органы власти или самоуправления на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" до получения полного контроля по всей длине российско-украинской границы.

- выйти из бесперспективного Минского формата и инициировать Будапештский формат переговоров.

Сегодняшний Майдан - это месседж. Граждане хотят достучаться до людей, сидящих в главных креслах страны. Считает журналист Виталий Гайдукевич.

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Дата
06
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