"Люди вышли на майданы, чтобы показать: они граждане этой страны и имеют позицию" - Гайдукевич

Фото: з Fb групи "Не по приколу. Польща"

Не видно того, что власть готова слышать. Обнародовано видео президента было не о чем.

Говорит журналист Виталий Гайдукевич с Майдана Независимости в Киеве в эфире телеканала "Прямой".

Он подразумевает видео-объяснение президента Владимира Зеленского по "формулы Штайнмайера".

"Не было видно, что это человек, который хочет слышать. И по результатам этого" слышать "то делать. Трудно прогнозировать появится это" слышать "после сегодняшней акции", - говорит Гайдукевич.

На вече "Нет капитуляции" люди вышли в более чем 20 городах Украины.

"Люди, которые пришли на площади по всей Украине, хотят заявить, что они - граждане этой страны, которых не устраивает, то, что власть отказывается от государственности Украины. Отводить украинские войска со своей территории во время войны - предательство интересов", - добавляет журналист.

По его мнению, следующие несколько шагов по легитимизации формулы является несколькими шансами для президента Зеленского зунипитися.

"Сегодняшний Майдан - это месседж. Граждане хотят достучаться до людей, сидящих в главных креслах страны", - подытожил Виталий Гайдукевич.

"Нет капитуляции!" - по всей Украине начинаются вече (трансляция в прямом эфире).