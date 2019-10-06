"Нет капитуляции!" - по всей Украине начинаются вече (трансляция в прямом эфире)

Автор: Укрінформ По всей Украине начались вече "Нет капитуляции!"

6 октября в 12:00 на Майдане Независимости в Киеве соберутся те, кто не согласен с воплощением командой президента Володмира Зеленского предложенной Россией "формулы Штайнмайера".

Акция состоится исключительно под национальными флагами.

"На вече мы выдвинем ультиматум власти и обсудим стратегию и план дальнейших действий. Приносите с собой желтый скотч и желтые ленты как символ сопротивления капитуляции. Акция состоится исключительно под национальными флагами ... Только национальная символика - сине-желтая, красно-черная, крымскотатарский и др. никакой партийной символики ", - сказали организаторы.

Кроме столицы вече происходят во Львове, Хмельницком, Тернополе, Одессе, Харькове.