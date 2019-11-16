Испанское дело против Фирташа закрыто из-за отсутствия доказательств

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После четырех лет расследований Следственный суд Барселоны №21 принял решение о прекращении уголовного дела об отмывании денег в отношении 17 человек, в том числе украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщает "Цензор" со ссылкой на OBOZREVATEL, который цитирует материал испанского издания El Espanol.

El Espanol цитирует судью по делу Игнасио Санчеса, который заявил изданию, что содержание материалов расследования до этого момента базируется исключительно на подозрениях и не включает весомых доводов, которые могли бы указывать на наличие признаков преступления, совершенного кем-либо из обвиняемых.

Издание также напоминает, что адвокаты Дмитрия Фирташа требовали закрыть дело против него в Испании, ссылаясь в обоснование отказа в выдаче Фирташа из Австрии в Испанию, содержащиеся в решениях австрийских судов. El Espanol напоминает, что Антикоррупционная прокуратура Испании в ноябре 2016 требовала вынесения постановления об аресте и выдаче Дмитрия Фирташа, который последние годы находится в Вене. Запрос испанских прокуроров был отклонен в августе 2017 австрийским судом.

Газета сообщает, что в этом обосновании отмечается, что запрос на арест и экстрадицию от прокуратуры Испании лишь повторяет обвинения ФБР против бизнесмена "без предоставления минимальных доказательств его участия в контроле, управлении или надзоре" по структуре, как будто созданной в Испании для отмывания средств организованной преступности.

"Защита подчеркивала, что Австрия отказала в выдаче бизнесмена в Испанию на том основании, что запрос основан на абстрактных утверждениях и не содержал каких-либо подробностей", - сообщила El Espanol. "Как приняли австрийские суды - испанские власти не в состоянии предоставить структурированые, точные и четкие описания преступных деяний, приписываемых Фирташу, включая информацию о времени осуществления таких преступлений и об их обстоятельствах", - отмечается в доводах защиты Дмитрия Фирташа, которые были рассмотрены следственным судом Барселоны.

Напомним, председатель совета группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 по запросу США, который был издан в 2013 году. По предварительной американской администрации бизнесмена обвинили в намерениях с помощью подкупа повлиять на должностных лиц в Индии с целью получения разрешения на добычу титанового сырья для дальнейшей продажи компании Boeing. Дмитрий Фирташ отвергает все обвинения и называет их политически мотивированными. В 2015 году Земельный суд Вены принял решение в пользу Фирташа, признав запрос на его экстрадицию в США политически мотивированным. В 2017 году апелляционная инстанция - Высший земельный суд Вены - принял решение о допустимости экстрадиции бизнесмена в США, в в июне 2019 Верховный суд Австрии оставил это решение в силе.

Сейчас экстрадиция бизнесмена в США приостановлена ​​из-за запроса защиты Дмитрия Фирташа о повторном пересмотре дела в связи с новыми обстоятельствами по делу.