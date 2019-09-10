"Информации не было никакой" - освобожденный моряк рассказал о заключении

Юрий Будзило пробыл в заключении в России 9 месяцев. Фото: 24 канал

Во время заключения пленных моряков изолировали друг от друга. Об этом Gazeta.ua рассказал мичман буксира "Яны Капу" 46-летний Юрий Будзило.

"Информации о том, что происходит снаружи, не было никакой. Также не знал, что с другими моряками. Самым тяжелым для меня испытанием стало отсутствие связи с родными. На мои просьбы позвонить домой слышал однозначное "нет". Письма от родственников получал очень редко", - поделился бывший военнопленный.

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За 9 месяцев заключения моряку позволили позвонить раз, после смерти отца.

"Об обмене нам никто не сообщал. Пришли в четыре утра и сказали собирать вещи. Больше ни одного слова", - добавил Будзило о дне обмена.

7 сентября в рамках обмена пленными с Россией в Украину прибыли 35 освобожденных украинский. В частности, 24 пленных моряки, которым в аэропорту вручили воинские звания и офицерские кортики.