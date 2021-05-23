Именинники 24 мая - как сегодня назвать ребенка

Сегодня надо высаживать огурцы и капусту. Фото: pinterest.com

24 мая церковь отмечает память священномученика Мокия. В народе его прозвали Мокрым.

День Ангела сегодня празднуют Иосиф, Ростислав и Кирилл.

Иосиф с древнееврейского означает "увеличение", "прибыль". Он бывает раздражителен, но добрый и отзывчивый, всегда готов прийти на помощь. Любит детей и заботится о них всю жизнь. Но в первом браке редко находит счастье. Иосифы находят себя в музыке и других творческих профессиях. В работе он не стремятся стать лидерами.

Имя Ростислав со старославянского означает - "тот, чья слава растет". Он воинственный и почти ничего не боится, пытается смотреть в глаза врагам и не любит избегать проблем. В быту эти мужчины неприхотливы. Однако иногда они любят надолго задуматься, чтобы покопаться в себе. Ростислав будет любящим и верным мужем, никогда не обидит жену. В ответ нуждается в поддержке и уважении к себе.

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Кирилл с древнегреческого означает "господин", "владыка". Эти мужчины очень любознательны и вежливы с детства. Чрезмерное позитивное мышление может стать причиной их эгоизма, ведь они хотят во всем быть лучшими и не уступают никому. Кирилл любит похвалу, в спорах стремится отстаивать собственное мнение, а не находить истину. Его жена должна быть эффектной и красивой, чтобы стать достойной "партией".

Поздравления для Иосифа

Мои поздравления,

Иосиф, тебе,

Пусть Бог приумножит

Счастье в судьбе.

Желаю, чтоб выбор

Всегда ты имел,

В житейских своих

Делах преуспел.

Был другом надежным,

Любимым был верным,

По жизни шел гордо

И был всегда первым.

Поздравления для Ростислава

Для дорогого Ростислава

Сегодня все звучат слова,

Красивый, статный, парень бравый,

Умен, на месте голова!

Ему желаем мы держаться,

Все выстоять и побороть,

Наградой будет только радость

И к счастью резкий поворот.

Поздравления для Кирилла

Пожелать хочу, Кирилл,

Чтоб всегда ты счастлив был,

Целей ловко добивался,

Никогда не огорчался.

Всем на зависть, стал успешным,

Всех высот достиг, конечно,

Отличался мощной силой,

И чтоб жизнь тебя любила!

Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в его честь. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.