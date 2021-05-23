Именинники 24 мая - как сегодня назвать ребенка

 
Ексклюзивы
1/5
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Просмотров: 324
День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
Просмотров: 396
Есть 3 ч на спасение: какие симптомы указывают на инфаркт
Есть 3 ч на спасение: какие симптомы указывают на инфаркт
Просмотров: 2016
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Просмотров: 711
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
1 Просмотров: 342
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Просмотров: 414
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Просмотров: 756
Кличко хотят прижать. Он не воровал с бюджета - что думают киевляне об обысках в КГГА
Кличко хотят прижать. Он не воровал с бюджета - что думают киевляне об обысках в КГГА
1 Просмотров: 585
Программу субсидий будут снова менять - экономист объяснил причину
Программу субсидий будут снова менять - экономист объяснил причину
Просмотров: 756
Степанова списали. Теперь очередь Ляшко
Степанова списали. Теперь очередь Ляшко
Просмотров: 306
Фото
Все фото
5
13
3
28
7
Фонд Порошенко доставил помощь пенсионерам, многодетным семьям и семьям погибших воинов
Фонд Порошенко доставил помощь пенсионерам, многодетным семьям и семьям погибших воинов
Титушки, куча силовиков и зажженные файеры: Медведчуку пересматривают меру пресечения
Титушки, куча силовиков и зажженные файеры: Медведчуку пересматривают меру пресечения
Задержали вандала, который надругался над флагом Украины
Задержали вандала, который надругался над флагом Украины
Львов в вышиванках: колоритные фото
Львов в вышиванках: колоритные фото
Несвежее мясо и жирные салаты - чем на самом деле кормили в столовых СССР
Несвежее мясо и жирные салаты - чем на самом деле кормили в столовых СССР
Видео
Все видео
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Наградили победителей Шевченковской премии
Наградили победителей Шевченковской премии
Новый лидер - кто после второго полуфинала Евровидения покорил YouTube
Новый лидер - кто после второго полуфинала Евровидения покорил YouTube
Кондуктор устроил себе дискотеку в салоне транспорта
Кондуктор устроил себе дискотеку в салоне транспорта
Привыкшие к камуфляжным будням глаза радуются вышиванкам: военные растрогали праздничным видео
Привыкшие к камуфляжным будням глаза радуются вышиванкам: военные растрогали праздничным видео
Интервью
1/5
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1341
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 261
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 324
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 432
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 54
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 мая 2021
Просмотров: 297
Важка хвороба
– Збираємо всім селом гроші для Дмитра, – каже Оксана. Її колишній однокласник був один із найзаможніших у селі поблизу Львова. 10 ...
понедельник, 24 мая 2021 03:02

Именинники 24 мая - как сегодня назвать ребенка

  Комментировать
Именинники 24 мая - как сегодня назвать ребенка
Сегодня надо высаживать огурцы и капусту. Фото: pinterest.com

24 мая церковь отмечает память священномученика Мокия. В народе его прозвали Мокрым.

День Ангела сегодня празднуют Иосиф, Ростислав и Кирилл.

Иосиф с древнееврейского означает "увеличение", "прибыль". Он бывает раздражителен, но добрый и отзывчивый, всегда готов прийти на помощь. Любит детей и заботится о них всю жизнь. Но в первом браке редко находит счастье. Иосифы находят себя в музыке и других творческих профессиях. В работе он не стремятся стать лидерами.

Имя Ростислав со старославянского означает - "тот, чья слава растет". Он воинственный и почти ничего не боится, пытается смотреть в глаза врагам и не любит избегать проблем. В быту эти мужчины неприхотливы. Однако иногда они любят надолго задуматься, чтобы покопаться в себе. Ростислав будет любящим и верным мужем, никогда не обидит жену. В ответ нуждается в поддержке и уважении к себе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине отмечают День Героев

Кирилл с древнегреческого означает "господин", "владыка". Эти мужчины очень любознательны и вежливы с детства. Чрезмерное позитивное мышление может стать причиной их эгоизма, ведь они хотят во всем быть лучшими и не уступают никому. Кирилл любит похвалу, в спорах стремится отстаивать собственное мнение, а не находить истину. Его жена должна быть эффектной и красивой, чтобы стать достойной "партией".

Поздравления для Иосифа

Мои поздравления,
Иосиф, тебе,
Пусть Бог приумножит
Счастье в судьбе.

Желаю, чтоб выбор
Всегда ты имел,
В житейских своих
Делах преуспел.

Был другом надежным,
Любимым был верным,
По жизни шел гордо
И был всегда первым.

Поздравления для Ростислава

Для дорогого Ростислава
Сегодня все звучат слова,
Красивый, статный, парень бравый,
Умен, на месте голова!

Ему желаем мы держаться,
Все выстоять и побороть,
Наградой будет только радость
И к счастью резкий поворот.

Поздравления для Кирилла

Пожелать хочу, Кирилл,
Чтоб всегда ты счастлив был,
Целей ловко добивался,
Никогда не огорчался.

Всем на зависть, стал успешным,
Всех высот достиг, конечно,
Отличался мощной силой,
И чтоб жизнь тебя любила!

Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в его честь. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Именинники 24 мая - как сегодня назвать ребенка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Приметы 22 мая: какой некрасивый поступок впустит в семью беду на семь лет
Приметы 22 мая: какой некрасивый поступок впустит в семью беду на семь лет Просмотров: 4905
Гороскоп на 23 мая: кого ждет непостижимый успех
Гороскоп на 23 мая: кого ждет непостижимый успех
 Просмотров: 4860
Андре Тан показал идеальное летнее платье
Андре Тан показал идеальное летнее платье Просмотров: 4428
Экс-супруга Dzidzio продемонстрировала стройные ноги и поделилась методом мотивации
Экс-супруга Dzidzio продемонстрировала стройные ноги и поделилась методом мотивации Просмотров: 2889
Церковный праздник 23 мая. Почему сегодня можно отдыхать
Церковный праздник 23 мая. Почему сегодня можно отдыхать Просмотров: 2826
Общество
В Нью-Йорке построили остров на колоннах за 260 млн долларов
В Нью-Йорке построили остров на колоннах за 260 млн долларов Просмотров: 9
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
 Просмотров: 324
Нардеп от Слуг увлекся задержанием Протасевича
Нардеп от Слуг увлекся задержанием Протасевича 1 Просмотров: 783
Рассказали, чем в строительстве государства украинцы отличаются от американцев
Рассказали, чем в строительстве государства украинцы отличаются от американцев
 Просмотров: 306
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
 Просмотров: 2358
Больше всего комментируют
6
В Киеве задержали белорусского активиста. Он хотел засыпать посольство навозом
2
Украина хочет получить от НАТО понимание перспектив членства - представитель МИД
1
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
1
Харьковчанка, которая назвала парад вышиванок "х**ней", записала извинение
1
Дело Медведчука: СБУ сообщила новые подробности
Голосов: 56319
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть