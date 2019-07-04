Ikea в Украине: где будет первый магазин

Помещение будущего магазина меняют с учетом требований сети. Фото из открытых источников.

Первый в Украине магазин Ikea откроют в киевском торговом центре Blockbuster Mall на проспекте Степана Бандеры.

Магазин будет иметь площадь 6000 кв. м. Об этом заявили НВ Бизнес 2 директора девелоперских компаний и консультант по недвижимости.

"В помещении, где откроется Ikea, проводятся изменения с учетом требований сети", - говорит директор девелоперской компании, пожелавший остаться неназванным.

Глава наблюдательного совета компании Мандарин Плаза Александр Черницкий пообещал предоставить комментарий позже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ikea в Украине: эксперт объяснил, почему магазин до сих пор не открыли

В то же время представители Ikea пока не подтверждают и не опровергают эту информацию.

"Мы будем готовы сообщить более подробную информацию о месте расположения уже в ближайшее время", - ответили они, пишет The Village.

Ikea запустила веб-сайт для украинских потребителей ikea.com/ua и открыла набор 100 сотрудников в первый магазин городского формата в Киеве.