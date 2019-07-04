Ikea в Украине: где будет первый магазин

Первый в Украине магазин Ikea откроют в киевском торговом центре Blockbuster Mall на проспекте Степана Бандеры.
Магазин будет иметь площадь 6000 кв. м. Об этом заявили НВ Бизнес 2 директора девелоперских компаний и консультант по недвижимости.
"В помещении, где откроется Ikea, проводятся изменения с учетом требований сети", - говорит директор девелоперской компании, пожелавший остаться неназванным.
Глава наблюдательного совета компании Мандарин Плаза Александр Черницкий пообещал предоставить комментарий позже.
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В то же время представители Ikea пока не подтверждают и не опровергают эту информацию.
"Мы будем готовы сообщить более подробную информацию о месте расположения уже в ближайшее время", - ответили они, пишет The Village.
Ikea запустила веб-сайт для украинских потребителей ikea.com/ua и открыла набор 100 сотрудников в первый магазин городского формата в Киеве.
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