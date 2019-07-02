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вторник, 02 июля 2019 15:14

IKEA набирает украинский персонал

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  IKEA открыла 100 вакансий в Украине. Фото: ТСН
IKEA открыла 100 вакансий в Украине. Фото: ТСН

IKEA запустила веб-сайт для украинских потребителей ikea.com/ua и открыла набор 100 сотрудников в первый магазин городского формата в Киеве.

В Киеве компания ищет сотрудников отделов продаж и работы с клиентами, логистики и дизайна интерьера.

Открытие магазина городского формата IKEA в столице запланировано на конец 2019-го. В своем первом магазине компания предложит украинским покупателям широкий ассортимент из более 6 тыс. доступных товаров.

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В 2019-м IKEA планирует выйти на украинский рынок. Изначально компания планировала открыть свой первый супермаркет площадью около 6 тыс. кв. м в ТРЦ Ocean Mall Вагифа Алиева. Но торговый центр не успеют достроить в этом году. Представители IKEA обратились к консультантам с просьбой подыскать 4 помещения в составе торговых центров площадью около 500 кв. м. В IKEA подтвердили, что ищут альтернативу Ocean Mall.

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