Хозяин перерезал себе артерию на шее: как активисты спасли осла в Одессе

В Одессе животное спасли от жестокой эксплуатации. Фото: Reuters

В Одессе, у мужчины забрали осла, которого тот жестоко эксплуатировал на пляже, катая даже взрослых, а также бил и поил пивом.

Когда зоозащитники с полицией пришли изымать животное, человек пытался покончить с собой. Об этом сообщает ТСН.

При этом хозяин называет животное по кличке Кузя своим любимцем.

В настоящее время спасен осел находится на карантине в зоопарке.

"В одесском пляже" Лузановка "осла знают все местные. Скандал разгорелся, когда местные увидели, что владелец заставляет осла катать не только детей, но и взрослых. В соцсетях возмущенные люди писали, что муж бьет Кузю и даже дает ему пиво" , - говорится в сообщении.

Осел и его владелец жили в пристройке между многоэтажек.

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"Осла катали в трамвае, осел лазил по помойкам, сам переходил дорогу, где шесть полос движения", - говорит зоозащитница Виктория Козаченко.

По словам владельца, он вырастил животное с рождения. 10 лет воспитывал и кормил по своему усмотрению. Он признает, что бывает и бил животное. В то же время, человек не отрицает и того, что угощал осла пивом. Мол, привык делиться с любимцем всем, что имел сам.

"Бил. Осел - это упрямство такая. Сегодня настроение хорошее, а завтра приходишь, а он стоит. Он, как собака, за мной ходит. Он любит меня страшно, а я его как люблю", - рассказывает мужчина.

Когда зоозащитники с полицией пришли изымать Кузю, хозяин сопротивлялся.

"Я им сказал:" Вы заберете его, для меня больше жизни другого не будет. Он для меня - это жизнь ", - говорит владелец.

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