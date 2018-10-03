"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах

Владимир Фесенко: Будет противостояние между проевропейским и пророссийским лагерями. Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО

Выборы влекут за собой определенные риски и угрозы.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал политолог Владимир Фесенко.

"Например, выход под софиты Виктора Медведчука (лидер пророссийского движения "Украинский выбор" и кум президента РФ Владимира Путина. - Gazeta.ua) и Андрея Портнова (экс-первый заместитель главы Администрации президента Януковича. - Gazeta.ua). "Бывшие" имеют довольно агрессивную риторику. Пытаются возродить и консолидировать политическую силу, как они говорят, "юго-востока". Фактически это восстановление Партии регионов", - говорит эксперт.

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В 2014-м с электорального поля Украины прошли около пяти миллионов избирателей, напоминает он.

"Раньше они голосовали за "регионалов" и коммунистов. Без них пророссийские силы не выиграют ни президентские, ни парламентские выборы. Но на первых могут мощно заявить о себе. А на вторых увеличить свое представительство в парламенте. Именно поэтому сейчас надо принять конституционные изменения по НАТО и Евросоюзу (20 сентября Верховная Рада включила в повестку дня 9-й сессии парламента и передачи в Конституционный суд проекта закона о стратегическом курсе Украины на приобретение членства в ЕС и в Североатлантическом альянсе. За это проголосовали 321 народный депутат. - Gazeta.ua). Ведь в следующем парламенте 300 голосов за такой вопрос не наберется. Будет противостояние между проевропейским и пророссийским лагерями", - объясняет Владимир Фесенко.

По его мнению, возвращение "бывших" - серьезный вызов.

"Это делается для того, чтобы проверить состояние общества. Готовы ли мы проглотить? Раньше они боялись. Сейчас, на фоне кризиса доверия к политическим элитам, пророссийские политики решились на это. Провоцирование внутренних конфликтов между проукраинскими и пророссийскими силами - в интересах Кремля. Если не получится победить, они попытаются еще раз расколоть страну. Эта стратегия прослеживается четко. Многие говорят о реванше. Но я его не жду", - добавляет политолог.

Полное интервью с Владимиром Фесенко читайте в журнале "Країна" от 4 октября.