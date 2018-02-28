"Гудбай Саакашвили", смерти на фронте и тылу и покорения космоса - какой запомнилась зима-2018

Сегодня последний день зимы 2018 года.

Чем запомнился этот период в истории Украины собрали в одном месте на Gazeta.ua.

Фото: boxingnewsonline.net

Декабрь

Авторитетные издания в мире бокса Fight News и Boxing Scene признали украинского боксера Василия Ломаченко лучшим боксером 2017 года, а чемпионский бой Ентони Джошуа-Владимир Кличко - лучшим боксерским поединком 2017 года.

В Украине начали официально праздновать Рождество, которое приходится на 25 декабря. Этот день стал выходным, а 2 мая - рабочим днем.

Конец декабря ознаменовал несколькими громкими событиями - СБУ задержала заместителя руководителя протокола премьер-министра Украины Станислава Ежова. Он якобы шпионил в пользу РФ.

27 декабря - произошло два крупных события - в тестовом режиме заработал биометрический контроль на границе с Россией. А на Донбассе состоялся самый масштабный обмен пленными - с оккупированной территории вернулись 73 украинца.

Январь

Новый год в Украине запомнился отсутствием снега и теплом на улице.

Уже 1 января страну всколыхнула история юриста Ирины Ноздровской. Ее тело нашли в реке Козка возле села Демидов Вышгородского района Киевской области. Исчезла 29 декабря прошлого года. Возле управления МВД в Киевской обл. собралось полтысячи активистов с требованием найти убийц. 8 января полиция задержала 63-летнего Юрия Россошанского - его сын сбил машиной сестру Ноздровской в 2014 году. Он сознался в убийстве.

В середине января в Украине пришла страшная эпидемия кори. Из-за низкой вакцинации детей, заболели более 2 тыс. людей, при этом от вируса умерли восемь человек.

18 января Рада приняла в целом законопроект о реинтеграции Донбасса. 23 февраля его подписал президент Петр Порошенко. Вместо АТО вводится операция Объединенных сил под названием "Мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации". Россия признается государством-агрессором, несет материальную и уголовную ответственность на территории оккупированной Луганской и Донецкой областей.

В конце января на Донбассе украинские военные освободили села Екатериновку и Новоалександровку от сепаратистов.

31 января на утренней пробежке умер первый астронавт независимой Украины Леонид Каденюк.

Февраль

1 февраля Сенат Польши принял закон о запрете "бандеровской идеологии". Закон предусматривает уголовное наказание за публичные обвинения в адрес Польши в преступлениях, совершенных во время Холокоста, в пособничестве нацистской Германии, военные преступления или преступления против человечности.

6 февраля американская компания SpaceX осуществила первый запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. В ракете был автомобиль Tesla основателя компании Илона Маска.

10 февраля философ Мирослав Попович умер в своей квартире на 88-м году жизни. Ему сделали операцию на сердце. После нее перенес несколько микроинсультов.

12 февраля из Украины выдворили лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили. Его выдворили из Украины с соблюдением всех юридических формальностей в соответствии с судебными решениями, которые признали, что он находился не территория Украины незаконно. В Государственной пограничной службе отмечают, что это не депортация, а реадмиссия - возвращение нелегала в страну, откуда он нелегально прибыл (он прибыл именно из Польши в сентябре 2017 - Gazeta.ua).

21 февраля спортсмен из Николаева Александр Абраменко завоевал для Украины золотую медаль на зимних Олимпийских играх. Выиграл соревнования по фристайлу в лыжной акробатике. Это единственная награда для Украины на Олимпийских играх в Пхенчхан, Южная Корея.

За зиму 2018 на фронте погибли 65 украинских воинов. В декабре 2017 году погибло 27 украинских воинов, в январе 2018 года - 20, из них 14 - боевые потери. В феврале погибли 18 военных, из ни 7 - небоевые.

Вследствие влияния активных циклонов в отдельных областях Украины 28 февраля-1 марта ожидаются сильный снег, метели, гололед, сильный ветер. В Карпатах - лавинная опасность.