Грозы и солнце - синоптик рассказала, к чему готовиться в воскресенье

Погода в Украине в воскресенье, 26 мая, будет дождливой и моментами - солнечной. Стабильными останутся только температурные отметки: жары не будет, однако прогнозируют комфортное тепло.
Об этом говорит синоптик Наталья Диденко.
Большая вероятность дождя с грозами на выходных. Во время гроз возможны шквалы и град.
Теплой погода будет на побережье Черного моря и в нескольких центральных регионах. А именно в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях. Там температура воздуха поднимется до +23...+ 25 градусов.
Прохладнее будет на Волыне и Луганщине. Воздух там прогреется до +19...+ 21 градуса.
Ветер будет северо-западным, 5 - 10 метров в секунду.
В столице в воскресенье возможен небольшой дождь. Температура воздуха в Киеве будет держаться на отметках в +22...+ 24 градуса.
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Прогноз погоды на воскресенье, 26 мая, в городах Украины:
Ужгород - + 21 ... + 23
Львов - + 20 ... + 22
Ивано-Франковск - + 20 ... + 22
Тернополь - + 20 ... + 22
Черновцы - + 21 ... + 23
Хмельницкий - + 20 ... + 22
Луцк - + 19 ... + 21
Ровно - + 20 ... + 22
Житомир - + 21 ... + 23
Винница - + 22 ... + 24
Одесса - + 23 ... + 25
Николаев - + 23 ... + 25
Херсон - + 22 ... + 24
Симферополь - + 21 ... + 23
Кропивницкий - + 23 ... + 25
Черкассы - + 23 ... + 25
Чернигов - + 22 ... + 24
Суммы - + 21 ... + 23
Полтава - + 23 ... + 25
Днепр - + 22 ... + 24
Запорожье - + 21 ... + 23
Донецк - + 20 ... + 22
Луганск - + 19 ... + 21
Харьков - + 20 ... + 22
Киев - + 22 ... + 24
25 мая в субботу украинцев снова ждал дождь с грозами, возможны были шквалы и град.
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