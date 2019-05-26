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Грозы и солнце - синоптик рассказала, к чему готовиться в воскресенье

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Грозы и солнце - синоптик рассказала, к чему готовиться в воскресенье
Сохраняется большая вероятность дождя с грозами на выходных. Фото: Твой город

Погода в Украине в воскресенье, 26 мая, будет дождливой и моментами - солнечной. Стабильными останутся только температурные отметки: жары не будет, однако прогнозируют комфортное тепло.

Об этом говорит синоптик Наталья Диденко.

Большая вероятность дождя с грозами на выходных. Во время гроз возможны шквалы и град.
Теплой погода будет на побережье Черного моря и в нескольких центральных регионах. А именно в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях. Там температура воздуха поднимется до +23...+ 25 градусов.

Прохладнее будет на Волыне и Луганщине. Воздух там прогреется до +19...+ 21 градуса.

Ветер будет северо-западным, 5 - 10 метров в секунду.

В столице в воскресенье возможен небольшой дождь. Температура воздуха в Киеве будет держаться на отметках в +22...+ 24 градуса.

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Прогноз погоды на воскресенье, 26 мая, в городах Украины:

Ужгород - + 21 ... + 23

Львов - + 20 ... + 22

Ивано-Франковск - + 20 ... + 22

Тернополь - + 20 ... + 22

Черновцы - + 21 ... + 23

Хмельницкий - + 20 ... + 22

Луцк - + 19 ... + 21

Ровно - + 20 ... + 22

Житомир - + 21 ... + 23

Винница - + 22 ... + 24

Одесса - + 23 ... + 25

Николаев - + 23 ... + 25

Херсон - + 22 ... + 24

Симферополь - + 21 ... + 23

Кропивницкий - + 23 ... + 25

Черкассы - + 23 ... + 25

Чернигов - + 22 ... + 24

Суммы - + 21 ... + 23

Полтава - + 23 ... + 25

Днепр - + 22 ... + 24

Запорожье - + 21 ... + 23

Донецк - + 20 ... + 22

Луганск - + 19 ... + 21

Харьков - + 20 ... + 22

Киев - + 22 ... + 24


25 мая в субботу украинцев снова ждал дождь с грозами, возможны были шквалы и град.

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