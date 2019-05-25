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суббота, 25 мая 2019 11:17

Дождь с дождем: синоптик дала неутешительный прогноз погоды

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Дождь с дождем: синоптик дала неутешительный прогноз погоды
Существенных изменений в температуре воздуха не будет Фото: gloss.ua

25 мая в субботу на украинцов снова ждет дождь с грозами, возможны шквалы и град.

Существенных изменений в температуре воздуха не будет, в среднем она составит + 20 + 26 градусов, на западе - + 16 + 22 градуса - сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

Суббота в столице будет, как и на остальной территории Украины, с дождями, грозами. При этом ожидается порывистый ветер и вероятный локально град.

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"Если вы собираетесь в субботу-воскресенье на природу, возьмите обязательно какой-то целофанчик накрыть от дождя. Кстати, зонты, детям - резинщики, себе - некий" нурофен-цитрамон ", так как атмосферное давление будет прыгать, футбольный пидсра * ник на сырую траву , то от комаров, защита от клещей для животных, поменьше шашлыков ", - посоветовала синоптик.

Прогноз погоды на субботу, 25 мая, в городах Украины:

Ужгород - + 19 ... + 21

Львов - + 19 ... + 21

Ивано-Франковск - + 19 ... + 21

Тернополь - + 19 ... + 21

Черновцы - + 19 ... + 21

Хмельницкий - + 19 ... + 21

Луцк - + 19 ... + 21

Ровно - + 19 ... + 21

Житомир - + 22 ... + 24

Винница - + 21 ... + 23

Одесса - + 22 ... + 24

Николаев - + 22 ... + 24

Херсон - + 21 ... + 23

Симферополь - + 22 ... + 24

Кропивницкий - + 23 ... + 25

Черкассы - + 22 ... + 24

Чернигов - + 22 ... + 24

Суммы - + 22 ... + 24

Полтава - + 22 ... + 24

Днепр - + 23 ... + 25

Запорожье - + 21 ... + 23

Донецк - + 22 ... + 24

Луганск - + 22 ... + 24

Харьков - + 23 ... + 25

Киев - + 22 ... + 24

В пятницу, 24 мая, погода будет теплой и дождливой. Будет лить во всех областях, ожидаются грозы со шквалами и градом.

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