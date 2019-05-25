Дождь с дождем: синоптик дала неутешительный прогноз погоды

25 мая в субботу на украинцов снова ждет дождь с грозами, возможны шквалы и град.
Существенных изменений в температуре воздуха не будет, в среднем она составит + 20 + 26 градусов, на западе - + 16 + 22 градуса - сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.
Суббота в столице будет, как и на остальной территории Украины, с дождями, грозами. При этом ожидается порывистый ветер и вероятный локально град.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жители пяти областей остались без света
"Если вы собираетесь в субботу-воскресенье на природу, возьмите обязательно какой-то целофанчик накрыть от дождя. Кстати, зонты, детям - резинщики, себе - некий" нурофен-цитрамон ", так как атмосферное давление будет прыгать, футбольный пидсра * ник на сырую траву , то от комаров, защита от клещей для животных, поменьше шашлыков ", - посоветовала синоптик.
Прогноз погоды на субботу, 25 мая, в городах Украины:
Ужгород - + 19 ... + 21
Львов - + 19 ... + 21
Ивано-Франковск - + 19 ... + 21
Тернополь - + 19 ... + 21
Черновцы - + 19 ... + 21
Хмельницкий - + 19 ... + 21
Луцк - + 19 ... + 21
Ровно - + 19 ... + 21
Житомир - + 22 ... + 24
Винница - + 21 ... + 23
Одесса - + 22 ... + 24
Николаев - + 22 ... + 24
Херсон - + 21 ... + 23
Симферополь - + 22 ... + 24
Кропивницкий - + 23 ... + 25
Черкассы - + 22 ... + 24
Чернигов - + 22 ... + 24
Суммы - + 22 ... + 24
Полтава - + 22 ... + 24
Днепр - + 23 ... + 25
Запорожье - + 21 ... + 23
Донецк - + 22 ... + 24
Луганск - + 22 ... + 24
Харьков - + 23 ... + 25
Киев - + 22 ... + 24
В пятницу, 24 мая, погода будет теплой и дождливой. Будет лить во всех областях, ожидаются грозы со шквалами и градом.
Комментарии