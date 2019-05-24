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пятница, 24 мая 2019 07:42

Будет лить во всех областях: синоптик советует взять зонтики

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  В Украине будут идти дожди. Фото: ТСН
В Украине будут идти дожди. Фото: ТСН

В пятницу, 24 мая, будет теплой и дождливой. Будет лить во всех областях, ожидаются грозы со шквалами и градом.

"Это не значит, что лить будет, как в тропиках, день и ночь. Солнце также порадует, однако зонты возьмите и переждите грозу в безопасном месте", – сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха днем в Украине в среднем составит +21+27 градусов, на западе будет немного прохладнее– +17+23 градуса.

В столице в пятницу будут дожди и грозы, но тепло – до +25+26 градусов.

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Июнь и июль 2019-го будут аномально жаркими в Украине. А температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов. Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней.

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Дата
24
мая

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