Град со шквалами: на Украину надвигается мощная непогода

В Киеве 21-22 августа ожидается переменная облачность. Фото: pixabay.com

В Украину пришли дожди. В юго-восточной части, Харьковской и Полтавской областях в пятницу ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

На остальной территории без осадков, сообщает Укргидрометцентр. Температура днем составит +23...28°С, в восточных областях до +31°С. Будет преобладать переменная облачность. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с.

В столичном регионе 20 августа также без осадков. Температура в Киеве днем +25...27°С. В области - в пределах +23...28°С.

21-22 августа в Украине также ожидается переменная облачность. Будет преобладать сухая погода, лишь 21 августа в восточных, юго-восточных, днем и в западных областях местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. 21 августа в восточной части при грозах в отдельных районах град и шквалы до 15-20 м/с. Температура ночью +11...16°С, на побережье морей +17...19°С. Днем столбики термометров покажут +23...28°С.

23-24 августа будет преимущественно без осадков, только на День Независимости в западных, Житомирской, Винницкой областях, вечером местами и в Киевской области кратковременные дожди с грозами. Температура ночью +10...16°С, на побережье морей +17...20°С. Днем воздух прогреется до +20...26°С, на юге, востоке страны, 23 августа и на Закарпатье до +29°С.

В Киеве 21-22 августа также ожидается переменная облачность, будет без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +11...16°С, днем +23...28°С. 23-24 августа в столице без осадков. Вечером на День Независимости местами кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью +10...15°С, днем +20...25°С.

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В начале сентября погода в Украине будет летней. Жара продержится до 10 сентября. А уже с 11 сентября страну накроют дожди, ливни и похолодание. Порадует такой погодой украинцев и холодный, но сухой октябрь.