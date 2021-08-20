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пятница, 20 августа 2021 07:39

Людям - по пояс, а машинам - по окна: Днепр накрыла мощная непогода
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Вчера вечером Днепр снова накрыл сильный ливень с градом. Улицы города превратились в реки.

Затопило практически весь город, сообщает "Информатор". Машины плавали в воде, а людям кое-где доходило по пояс.

"В четверг настоящая непогода обрушилась на город. Произошел сбой в движении транспорта. Непогоду наблюдали жители всех районов. Движение трамваев шестого и девятого маршрутов прекратили", - говорится в сообщении.

Фото: dp.informator.ua

Некоторые машины буквально уходили под воду. А на одной из остановок на Левом берегу людям пришлось залезть на скамейку, чтобы укрыться от дождя.

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Из-за дождей в бассейнах рек Сян и Днестр во Львовской и Ивано-Франковской областях возможно повышение уровня воды на 0,2-0,8 м. В бассейнах рек Прут и Сирет, а также левых притоках Днестра вода поднимется на 0,2-0,7 м. В местах сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока. Есть угроза формирования селевых потоков и оползней.

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