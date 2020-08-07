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пятница, 07 августа 2020 19:22

Госкомиссия поручила проверить условия хранения аммиачной селитры в Украине

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Госкомиссия поручила проверить условия хранения аммиачной селитры в Украине
В Украине проверят условия хранения аммиачной селитры. Фото: Reuters

По решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручено провести внеплановые мероприятия государственного надзора за соблюдением требований условия хранения аммиачной селитры в Украине.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в Telegram.

"Сегодня по поручению Президента Украины и Премьер-министра Украины состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - написал он.

По окончании решение комиссии было доказано в формате селекторного совещания главам областных государственных администраций и городским головам областных центров.

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"Да, было решено: Гоструда вместе с ДСНС, Мининфраструктуры, Национальной полицией, областными и Киевской городской администрациями провести внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля) за соблюдением требований законодательства в сфере охраны труда, техногенной и пожарной безопасности субъектами хозяйствования, которые сохраняют аммиачную селитру насыпью для применения на предприятиях любой отрасли, а также используют ее для изготовления кальциевой селитры, комплексных и жидких мениральних удобрений ", - отметил он.

По его словам, о результатах проверок нужно проинформировать Кабинет Министров Украины до 15 сентября 2020 года.

По меньшей мере 100 человек погибли и 4000 ранены после взрыва в порту ливанской столицы Бейрута вечером 4 августа. Более 100 человек считаются пропавшими. Подорвались 2750 т аммиачной селитры. Президент Мишель Аун сообщил, что на складе их хранили без мер безопасности. Взрыв был эквивалентен землетрясения силой 3,3 балла.

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