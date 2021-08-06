Гороскоп на август: кого ждет самый прибыльный месяц

В августе люди будут упрямыми и меркантильными. За деньги могут соглашаться на все. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"Трудно будет найти общий язык с любимыми, - говорит астролог. - Наберитесь терпения. Все будет возвращаться бумерангом. За свои поступки и обещания придется ответить. Вторая половина августа - благоприятный период для начала дел. Легко будет даваться изучения иностранных языков. Новые знания скоро пригодятся. Это месяц финансового прорыва и больших возможностей. Деньги пойдут к настойчивым. Для Дев, Скорпионов и Козерогов это будет самый прибыльный месяц в году".
Овен (21 марта - 20 апреля)
Не стоит сдавать в ремонт телефоны и часы. Поезжайте с семьей в зоопарк или на озеро. Берегите уши от сквозняка. Не сидите под кондиционером.
Телец (21 апреля - 20 мая)
Отправьте детей на море. Поезжайте в лес по грибы, но берегитесь клещей и ужей.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
В кармане станет больше денег. Время зарождения интересных отношений. Встретите партнера, который будет дополнять вас. Откажитесь от сладостей.
Рак (22 июня - 22 июля)
О моральной поддержке просите у родителей и любимых. В полдень выходить на солнце опасно. Лучше вздремните час. Приготовьте тертый пирог по новому рецепту.
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Лев (23 июля - 23 августа)
Возвращаться к прежним отношениям не стоит. Партнеры не изменятся ради вас, а вам надоест подстраиваться под них.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Примите приглашение на свидание. Встретите человека, который изменит вашу жизнь к лучшему.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Избегайте романа с человеком, который выше вас по статусу. Через материальную неравенство почувствуете себя второсортным.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Рядом будут те, кто нуждается в помощи. Не проходите мимо. Добро вернется сторицей.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Продержаться на плаву до осени поможет финансовый запас. Есть несколько недель, чтобы рассмотреть все вакансии и найти работу мечты.
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Козерог (22 декабря - 20 января)
Не начинайте отношения. Новые партнеры принесут неприятности. Остерегайтесь кишечных инфекций. Не ешьте грязных фруктов.
Водолей (21 января - 20 февраля)
Не стоит пополнять гардероб. Выбросите деньги на одежду, которую не будете носить.
Рыбы (21 февраля - 20 марта)
Будете мало успевать. Начинается период депрессий и недовольства собой. Захочется изменений. Не стоит увольняться с работы и переезжать в другую страну.
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