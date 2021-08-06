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пятница, 06 августа 2021 17:31

Гороскоп на август: кого ждет самый прибыльный месяц

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Гороскоп на август: кого ждет самый прибыльный месяц
Легко будет даваться изучения иностранных языков. Новые знания скоро пригодятся. Фото: pixabay.com

В августе люди будут упрямыми и меркантильными. За деньги могут соглашаться на все. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Трудно будет найти общий язык с любимыми, - говорит астролог. - Наберитесь терпения. Все будет возвращаться бумерангом. За свои поступки и обещания придется ответить. Вторая половина августа - благоприятный период для начала дел. Легко будет даваться изучения иностранных языков. Новые знания скоро пригодятся. Это месяц финансового прорыва и больших возможностей. Деньги пойдут к настойчивым. Для Дев, Скорпионов и Козерогов это будет самый прибыльный месяц в году".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Не стоит сдавать в ремонт телефоны и часы. Поезжайте с семьей в зоопарк или на озеро. Берегите уши от сквозняка. Не сидите под кондиционером.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Отправьте детей на море. Поезжайте в лес по грибы, но берегитесь клещей и ужей.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

В кармане станет больше денег. Время зарождения интересных отношений. Встретите партнера, который будет дополнять вас. Откажитесь от сладостей.

Рак (22 июня - 22 июля)

О моральной поддержке просите у родителей и любимых. В полдень выходить на солнце опасно. Лучше вздремните час. Приготовьте тертый пирог по новому рецепту.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Возвращаться к прежним отношениям не стоит. Партнеры не изменятся ради вас, а вам надоест подстраиваться под них.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Примите приглашение на свидание. Встретите человека, который изменит вашу жизнь к лучшему.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Избегайте романа с человеком, который выше вас по статусу. Через материальную неравенство почувствуете себя второсортным.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Рядом будут те, кто нуждается в помощи. Не проходите мимо. Добро вернется сторицей.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Продержаться на плаву до осени поможет финансовый запас. Есть несколько недель, чтобы рассмотреть все вакансии и найти работу мечты.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Не начинайте отношения. Новые партнеры принесут неприятности. Остерегайтесь кишечных инфекций. Не ешьте грязных фруктов.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Не стоит пополнять гардероб. Выбросите деньги на одежду, которую не будете носить.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Будете мало успевать. Начинается период депрессий и недовольства собой. Захочется изменений. Не стоит увольняться с работы и переезжать в другую страну.

Астролог предупредила, кто почувствует себя счастливчиком осенью 2021 года.

Автор: Gazeta.ua
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