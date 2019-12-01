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Гороскоп на 2-8 декабря: впечатляющий прогноз астролога на первую неделю зимы

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Гороскоп на 2-8 декабря: впечатляющий прогноз астролога на первую неделю зимы
Результат работы порадует. Мыслите критически. Фото: astrozodiac.net

С декабря начнутся непростые финансовые времена, которые растянутся на год. Спланируйте так свою финансовую стратегию, чтобы не знать, что такое нужда. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Откажитесь от невыгодных дел, на которые уходит много усилий и получаете мало отдачи, - говорит астролог. - Ищите новые направления деятельности, берите на себя ответственность, поощряйте других к действиям. Результат работы порадует. Мыслите критически, прислушивайтесь к замечаниям, доверяйте не словам, а делам. Интуиция не подведет".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Воплотите в жизнь все, что запланировали. Вашей настойчивости будут завидовать другие. Настроение могут портить мелочи. Непослушными будут дети. Неосторожно сказанное слово надолго рассорит вас с любимыми.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Будете браться за несколько дел сразу. Не распыляйте свое внимание. Не поддерживает игривые отношения с двумя партнерами одновременно, потому что останетесь ни с чем. Добрый период для восстановления остроты зрения.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Не пытайтесь самоутвердиться за счет других. Не отказывайтесь от поддержки любимых. Храните контроль над расходами, иначе накопите долги. Не спешите разрывать отношения. Будете чувствовать себя одинокими.

Рак (22 июня - 22 июля)

Денег в кошельке будет достаточно, хотя регулярно могут возникать сложности с получением наличных. Хорошо пойдут дела у братьев и сестер. Не завидуйте. Порадуйтесь их успехам и не стесняйтесь просить поддержки.

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Лев (23 июля - 23 августа)

За свое место под солнцем придется побороться. Это время большого и упорного труда. Те, кто начнет лениться, почувствует застой в делах. Смотрите, насколько хорошим является товар, который вам навязывает продавец.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Финансовая ситуация становится предсказуемой. Это период стабильности. Денег становится больше, но не спешите нести их в магазины. Лучше часть заработанного сэкономить. Реализуйте свои желания со среды.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Лучше отказаться от приглашения на вечеринку. Не переоценивайте свои финансовые возможности. Прислушайтесь к советам друзей, родителей и кузенов. Но когда речь идет о выборе партнера, делайте его сами.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Один из самых счастливых знаков на этой неделе. Многое удастся. Рядом будет много людей, которые не способны действовать в вашем ритме и взять на себя все те обязанности, которые вы переложите на них. Оставайтесь терпеливыми. Не стоит подбирать себе новый персонал.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Работодатели могут присматривать кого-то другого на ваше место. За свою должность придется побороться. Никто не будет обращать внимание на то, сколько лет вы посвятили этом рабочем месте. Готовьтесь заново завоевывать кредит доверия у руководства.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Свои действия придется согласовывать с коллегами. Научитесь уживаться с новыми знакомыми. Заработки поступят вовремя. Вы можете позволить себе дополнительные расходы. Время задуматься о покупке или продаже недвижимости.

Водолей (21 января - 20 февраля)

С головой нырнете в свои дела. Будете заботиться об уюте в доме и реализации своих эстетических потребностей. Не пасите задних на работе. Отпуск лучше перенести.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Это время кардинальных изменений в жизни. Придется привыкать к новым условиям существования. Не бойтесь сложностей. Заработанные деньги будут поступать без задержки. Хорошо обдумывайте свои расходы.

Синоптики рассказали, когда ждать снега.

Автор: Gazeta.ua
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01
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