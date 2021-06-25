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пятница, 25 июня 2021 16:54

"Горький Лук" и 21-летняя спортсменка: кого не стало на этой неделе

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В Ивано-Франковске умер футболист Ярослав Думанский. Ему был 61 год. Играл за львовские "Карпаты", киевское "Динамо", харьковский "Металлист" и ивано-франковский клуб "Прикарпатье". Спортивную карьеру завершил в 1990 году. Работал тренером в футбольной школе. В свободное время таксовал. Был женат. Остался сын.

Кого еще не стало на этой неделе - читайте в материале.

В 67 лет умер физик и дипломат Богдан Соколовский. Родные причины смерти не разглашают.

Автор: Facebook
  Богдан Соколовский более 20 лет работал в области экспериментальной физики спецматериалов и спецтехнологий. С 1993 года был на дипломатической работе
Богдан Соколовский более 20 лет работал в области экспериментальной физики спецматериалов и спецтехнологий. С 1993 года был на дипломатической работе

Богдан Соколовский родился в селе Ольховец Борщевского района Тернопольской области. Окончил физический факультет Львовского университета им. Ивана Франко. Более 20 лет работал в области экспериментальной физики спецматериалов и спецтехнологий. Стал автором более 100 научных трудов и изобретений.

С 1993-го был на дипломатической работе. Работал в Германии, США, Австрии. Занимал должность начальника управления экономического и научно-технического сотрудничества МИД. Осталась жена и двое детей.

На территории Киево-Печерской лавры похоронили митрополита 58-летнего Михаила Юрчука. Он умер в оккупированном Луганске. Возглавлял там епархию Русской православной церкви в Украине. Поддерживал российских оккупантов. Был занесен в базу "Миротворец". У президента Владимира Зеленского знали, что с митрополитом будут прощаться в столице Украины.

Был родом из города Белогорье Хмельницкой области. Последние семь лет работал в Луганске. Официально заявили, что у него случился инфаркт. Но говорят, что причиной смерти стала травма головы. Ее получил во время конфликта с сотрудниками епархии, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

Почти 50 лет выступал на сцене Киевского национального академического театра оперетты актер Владимир Богомаз. Его не стало 22 июня во 75 лет. Болел. После операции у него случился инсульт. Был в коме.

Автор: Киевский театр оперетты
  Владимир Богомаз закончил Нежинское училище культуры. В Киевский театр оперетты пришел работать 11 марта 1972-го
Владимир Богомаз закончил Нежинское училище культуры. В Киевский театр оперетты пришел работать 11 марта 1972-го

Закончил Нежинское училище культуры. В театр оперетты пришел работать 11 марта 1972-го. Был женат на главной концертмейстере театра Еленой Опанасенко. Воспитали двух дочерей: Викторию и Анну.

В Прилуках на Черниговщине похоронили легкоатлета 21-летнюю Екатерину Долган. Накануне участвовала в Киевском ультрамарафоне. Когда возвращалась домой, заснула за рулем. Автомобиль вылетел с дороги и врезался в деревянную доску, которая пробила лобовое стекло.

Автор: Facebook
  Екатерина Долгано погибла, когда возвращалась домой после Киевского ультрамарафона. Уснула за рулем. Ее автомобиль вылетел с дороги и врезался в деревянную доску
Екатерина Долгано погибла, когда возвращалась домой после Киевского ультрамарафона. Уснула за рулем. Ее автомобиль вылетел с дороги и врезался в деревянную доску

Екатерина Долган закончила факультет физического воспитания и спорта Национального педагогического университет им. Михаила Драгоманова. Была кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике. В прошлом году в апреле установила рекорд Украины по бегу на 10 км. А в сентябре стала рекордсменкой Национального реестра рекордов в номинации "Самый длинный непрерывный бег на беговом тренажере". За 5 ч. пробежала 51 км. Месяц назад заняла второе место в чемпионате Украины по горному бегу. Замужем ни была. Встречалась со спортсменом Павлом Филоновым.

На столичном майдане Независимости попрощались с блогером и волонтером 50-летним Святославом Волковым, известным под псевдонимом "Горький Лук". Перенес коронавирус. Болезнь дала осложнения. Перед смертью отказали почки. Остались родители и сестра.

Автор: Facebook
  Святослав Волков был известен под псевдонимом "Горький Лук". Вел сатирический блог, в котором высмеивал отсталость "русского мира"
Святослав Волков был известен под псевдонимом "Горький Лук". Вел сатирический блог, в котором высмеивал отсталость "русского мира"

Был филологом по образованию. Ранее учительствовал.

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С началом войны на Донбассе стал парамедиков. В 2014 году на платформе "Живой журнал" создал сатирический блог "Кацаповедение". В нем в иронической форме высмеивал отсталость "русского мира". Через несколько месяцев проект стал топовым. Через год выдал сборник лекции по кацапознавстве "Ноука от Горького Лука". Первый тираж раскупили еще до того, как поступил в продажу. Впоследствии вышли еще две его книги - "Горькие сказки" и "Так воевать низзя".

На 49-м году умер кобзарь, заслуженный артист Украины Тарас Силенко. Он выступал в Украине и за рубежом. В его репертуаре - сотни народных песен периода Киевской Руси, чумацких, казацких, повстанческих, лирических и авторских.

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Дата
25
июня

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