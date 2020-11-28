Гончарук рассказал об откате реформ и свою работу в правительстве

Алексей Гончарук: Политика абсолютно точно есть командной игрой. Фото: Reuters

Бывший глава правительства Алексей Гончарук в интервью "Новому времени" рассказал, что считает главными правилами выживания в украинской политике и своими ошибками в должности.

"Политика абсолютно точно есть командной игрой. Тебе надо очень хорошо понимать, с кем ты идешь во власть. Важная команда, внутри которой не будет измены. Это, наверное, самый важный урок, который усвоил", - признал Гончарук.

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Что касается ошибок, то он добавил, что как премьер был технократом и мало времени уделял политической составляющей.

"А премьер-министр должен быть политиком. Это самая главная ошибка, которую я допустил. Если ты технократ и за тобой нет мощного политика, который готов поддерживать реформы, это очень ненадолго", - констатировал ексочильник Кабмина.

Алексей Гончарук возглавлял Кабинет Министров с 29 августа 2019 по 4 марта 2020 года. Был самым молодым руководителем правительства в истории современной Украины.