Гончарук рассказал об откате реформ и свою работу в правительстве

 
Ексклюзивы
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Просмотров: 288
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 180
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 216
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1719
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 783
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 810
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2583
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 729
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1782
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6777
Фото
Все фото
4
3
18
5
5
Активисты напомнили россиянам о Голодоморе
Активисты напомнили россиянам о Голодоморе
Многодетному отцу и двум его сыновьям на срочное лечение нужна помощь
Многодетному отцу и двум его сыновьям на срочное лечение нужна помощь
Одна из самых боеспособных авиабригад празднует годовщину: впечатляющее видео
Одна из самых боеспособных авиабригад празднует годовщину: впечатляющее видео
Мужчина держал дома арсенал оружия: фото
Мужчина держал дома арсенал оружия: фото
&quot;На 180 койках ежедневно лечатся 30-40 человек&quot; - что изменилось в больницах разного уровня во время карантина
"На 180 койках ежедневно лечатся 30-40 человек" - что изменилось в больницах разного уровня во время карантина
Видео
Все видео
87-я годовщина Голодомора: сегодня вспоминают жертв геноцида украинцев
87-я годовщина Голодомора: сегодня вспоминают жертв геноцида украинцев
Локдаун может свести Covid-19 к нулю - Степанов
Локдаун может свести Covid-19 к нулю - Степанов
Коронавирус в Украине снова бьет рекорды: в каких регионах самая худшая ситуация
Коронавирус в Украине снова бьет рекорды: в каких регионах самая худшая ситуация
"Готовлюсь и в дальнейшем спасать страну" - Степанов прокомментировал слухи о своей отставке
"Готовлюсь и в дальнейшем спасать страну" - Степанов прокомментировал слухи о своей отставке
Российского пропагандиста завернули на границе с Украиной
Российского пропагандиста завернули на границе с Украиной
Интервью
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Просмотров: 288
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1170
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 702
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 144
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 396
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
27 ноября 2020
Просмотров: 180
Культурна доба
Ті з вас, хто був у "Мистецькому арсеналі" в Києві, можливо, звернули увагу на його історію. Він збудований у XVIII столітті як гарматний двір. А до ...
суббота, 28 ноября 2020 15:02

Гончарук рассказал об откате реформ и свою работу в правительстве

  Комментировать
Гончарук рассказал об откате реформ и свою работу в правительстве
Алексей Гончарук: Политика абсолютно точно есть командной игрой. Фото: Reuters

Бывший глава правительства Алексей Гончарук в интервью "Новому времени" рассказал, что считает главными правилами выживания в украинской политике и своими ошибками в должности.

"Политика абсолютно точно есть командной игрой. Тебе надо очень хорошо понимать, с кем ты идешь во власть. Важная команда, внутри которой не будет измены. Это, наверное, самый важный урок, который усвоил", - признал Гончарук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Зеленского подталкивают к странным шагам" - Алексей Гончарук

Что касается ошибок, то он добавил, что как премьер был технократом и мало времени уделял политической составляющей.

"А премьер-министр должен быть политиком. Это самая главная ошибка, которую я допустил. Если ты технократ и за тобой нет мощного политика, который готов поддерживать реформы, это очень ненадолго", - констатировал ексочильник Кабмина.

Алексей Гончарук возглавлял Кабинет Министров с 29 августа 2019 по 4 марта 2020 года. Был самым молодым руководителем правительства в истории современной Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гончарук рассказал об откате реформ и свою работу в правительстве». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
ноября

87-я годовщина Голодомора: сегодня вспоминают жертв геноцида украинцев

Самое читаемое
30-летняя мать разбилась с тремя сыновьями: показали видео с места трагедии
30-летняя мать разбилась с тремя сыновьями: показали видео с места трагедии
5
 Просмотров: 12825
&quot;Слышь, ты, бл*дь&quot; - экс-нардеп Добкин обматерил известного участника Майдана в прямом эфире
"Слышь, ты, бл*дь" - экс-нардеп Добкин обматерил известного участника Майдана в прямом эфире
 3 Просмотров: 9874
Гороскоп на 27 ноября: кому конец осени принесет финансовое процветание и успех
Гороскоп на 27 ноября: кому конец осени принесет финансовое процветание и успех
 Просмотров: 9747
Тимошенко - 60. Как за более 20 лет в политике менялся ее облик
Тимошенко - 60. Как за более 20 лет в политике менялся ее облик
12
 6 Просмотров: 7704
Бывший капитан &quot;Динамо&quot; не хочет играть за сборную Украины
Бывший капитан "Динамо" не хочет играть за сборную Украины Просмотров: 6237
Общество
Активисты напомнили россиянам о Голодоморе
Активисты напомнили россиянам о Голодоморе
4
 Просмотров: 99
В Беларуси планируют новые протесты
В Беларуси планируют новые протесты Просмотров: 90
Многодетному отцу и двум его сыновьям на срочное лечение нужна помощь
Многодетному отцу и двум его сыновьям на срочное лечение нужна помощь
3
 Просмотров: 54
"Похоже, что без вариантов" - депутат рассказал о перспективе локдауна
"Похоже, что без вариантов" - депутат рассказал о перспективе локдауна Просмотров: 477
Появилась новая схема с выманивания денег в Telegram
Появилась новая схема с выманивания денег в Telegram Просмотров: 153
Больше всего комментируют
6
Тимошенко - 60. Как за более 20 лет в политике менялся ее облик
5
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4
Телеканал "Наш" опозорился в прямом эфире
3
"Слышь, ты, бл*дь" - экс-нардеп Добкин обматерил известного участника Майдана в прямом эфире
3
"Боря-Могильник похоронит вас всех": мэр Днепра Филатов пригрозил Коломойскому и его соратникам
Голосов: 54085
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть