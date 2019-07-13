Где в воскресенье пройдут дожди

Завтра на Западе возможны дожди. Фото: krapka.rv.ua

В воскресенье в западных областях днем ​​и в северных и центральных областях Украины пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

На остальной территории осадков не будет, сообщает Украинский гидрометцентр.

Ветер ночью западный, днем ​​северо-западный, 3-8 м/с.

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Температура ночью 9-14 ° С, днем ​​20-25 ° С; в южной части ночью 12-17 ° С, днем ​​23-28 ° С; в Карпатах ночью 6-11 ° С, днем ​​10-15 ° С

В Ивано-Франковской области на горе Поп Иван падает снег с дождем. "По состоянию на 14:05 на г. Поп Иван Черногорский облачно, снег с дождем, ветер западный 7-8 м/с. Температура воздуха + 3ºС", - сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.