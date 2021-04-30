Где и когда можно увидеть самый массовый весенний звездопад

Метеорный поток Эта-Аквариды состоит из мелких осколков кометы Галлея. Фото: pixabay.com

В мае ожидается самый массовый весенний звездопад - метеорный дождь Эта-Акварид. Каждый год поток Аквариды наблюдается в период с 19 апреля по 28 мая. Пик, когда будут лучше всего видны сгорающие метеоры, наступит утром 5 мая. Можно будет увидеть от 10 до 85 метеоров в час.

Особенно хорошо Аквариды будут заметны обитателям Южного полушария Земли. Этот метеорный поток состоит из мелких осколков кометы Галлея, которая приближается к Солнцу каждые 76 лет, но оставляет след из частиц вдоль своей орбиты. Орбита кометы в двух местах проходит близко к орбите Земли, поэтому атмосфера планеты взаимодействует с кометным материалом, создавая эффект звездопада. В результате земляне могут наблюдать большие звездопады от кометы Галлея дважды в год.

В октябре в небе образуется метеорный поток, известный как Ориониды, а в конце апреля - начале мая можно наблюдать поток Эта-Акварид, известный также как "майские Аквариды". Свое название звездопад получил в связи с тем, что его радиант располагается в созвездии Водолея.

Непосредственно сама комета Галлея пересекала границы Солнечной системы в 1986 году. В следующий раз она вернется только в 2061-м.

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Космический телескоп Hubble Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса сфотографировал туманность Ожерелье, которое находится на расстоянии 15 тыс. световых лет от Земли. Космическое "ожерелье с бриллиантами" появилось в результате взаимодействия двух похожих на Солнце звезд.