Телескоп Hubble сфотографировал космическое "ожерелье с бриллиантами"

Космический телескоп Hubble Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса сфотографировал туманность Ожерелье, которое находится на расстоянии 15 тыс. световых лет от Земли.

Космическое "ожерелье с бриллиантами" появилось в результате взаимодействия двух похожих на Солнце звезд, сообщается на сайте обсерватории. Туманность находится в созвездии Стрела.

"Пара звезд, создавшая туманность, остается так близко друг к другу, что кажется единственным ярким светилом. Звезды продолжают вращаться вокруг друг друга на сверхвысоких скоростях", - говорится в сообщении.

Автор: esahubble.org Туманность находится в созвездии Стрела

Примерно 11 тыс. лет назад большая из стареющих звезд расширилась и поглотила другую, создав то, что астрономы называют "общим конвертом". Меньшая звезда продолжала вращаться внутри гиганта, увеличивая и его скорость. Тот "раздувался", пока его части не оказались выброшены в космос.

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Космический телескоп Hubble Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса сделал серию фотографий туманности Вуаль с помощью новых методов обработки изображений, которые позволяют увидеть мельчайшие детали.