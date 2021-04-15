Посадочный модуль NASA на Марсе находится в кризисном состоянии

Пылевые бури и неблагоприятная погода на Марсе почти лишили энергии посадочный модуль InSight, который приземлился на равнине Elysium Planitia в 2018 году. В отличие от других мест, куда NASA отправило марсоходы, мощные ветры не охватывают Elysium Planitia. Порывы ветра необходимы, чтобы сдувать красную марсианскую пыль с солнечных панелей роботов.

На данный момент на поверхности InSight собрался толстый слой пыли, который мешает поглощать солнечный свет. Солнечные панели InSight произвели в феврале 27% энергоемкости, а потому NASA решило перевести посадочный модуль в "спящий режим" и приостановить его миссию на Красной планете. Постепенно робот отключит все не нужные для функционирования опции.

Автор: NASA/JPL-Caltech

"Количество электроэнергии, доступной в течение следующих нескольких месяцев, будет зависеть от погоды", - утверждает руководитель проекта InSight Чак Скотт.

Уже прошла половина ожидаемого периода гибернации, а InSight все еще находится в хорошем состоянии. При этом существует постоянный риск сбоя питания. Если батареи посадочного модуля разрядятся, он может никогда не восстановиться. Именно это произошло с марсоходами Spirit и Opportunity. У обоих закончилась энергия на поверхности Марса, и они не смогли снова включиться.

Агентство рассчитывает возобновить полноценную работу InSight в июле. Если аппарат переживет марсианскую зиму, то продолжит отслеживать погоду на планете до 2022 года.

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Марсоход Perseverance передал на Землю первые данные о климате и погоде на Красной планете. Сейчас марсоход способен определить уровень запыления и 6 атмосферных условий: скорость и направление ветра, давление, влажность, температуру воздуха, температуру поверхности планеты, а также уровень радиационного излучения.